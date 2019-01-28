Adana’daki KHK mağdurları panelde buluştu

Adana Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Mağdurları Platformu, Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde “KHK, çalışma hakkının ihlali, sivil ölüm” adlı panel düzenledi. Panele konuşmacı olarak Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yanı sıra KHK mağdurları, İnsan Hakları Derneği (İHD), HDP, CHP, Eğitim Sen ile çok sayıda kurumdan temsilciler katıldı.

Panel, KHK mağdurlarının görüşlerini ve duygularını anlattığı sinevizyon gösterimiyle başladı. Keyfi ve hukuksuz bir şekilde ihraç edildiklerini ifade eden Adana KHK Mağdurları Platformu Üyesi Münir Korkmaz, kurdukları platformu anlatıp, tüm KHK mağdurlarını platformları bünyesinde bir araya gelip mücadele etmeye çağırdı. Korkmaz, "İşlerimize geri dönüp, kazanacağız" dedi. Panelde ilk olarak konuşan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, yıllardır ülkede insan hakları ve adalet mücadelesi verdiklerini ancak son 2,5 yıldır Türkiye’de yapılan en büyük hak ihlalinin KHK mağdurlarına yapıldığını belirtti. 260 bin kişinin cezaevinde olduğuna ve bu sayının giderek arttığına değinen Gergerlioğlu, muhalif olan herkesin işinden olup, toplumdan izole edildiğini söyledi.

200 ENGELLİ İHRAÇ EDİLDİ

KHK mağduru vekillerden biri olduğunu anlatan Gergerlioğlu, Meclis’te OHAL ve KHK felaketini dile getirdiklerini ve mağduriyetlerin giderilmesi için çalıştıklarını aktardı. Barış taleplerini dile getirdiği için ihraç edildiğini söyleyen Gergerlioğlu, “Sadece insanlar ölmesin. Analar ağlamasın dedik. Cezamız ihraçtı. Resmi ideolojinin tersine bir görüş beyan ettiğinizde yaşam size zehir ediliyor. Adeta bir katliama uğruyorsunuz. KHK’li olmayı bir KHK’li bir de Allah bilir. Bu yapılanlar kimsenin yanına kar kalmasını istemiyoruz.” diyerek mücadeleyle bu KHK mağduriyetine son vereceklerini ifade etti.

Gergerlioğlu, devletin KHK mağdurları için bir adım atmadığını ve verilen sözleri tutmadığını kaydetti. Gergerlioğlu, “İhraçlar içinde en az 200 engelli var. Hepsi acımasızca ihraç edildiler. Yüzde 96 engelli kişiyi bile malulen emekli etmediler ve ihraç ettiler. Bunun adı soykırım nedir de nedir?” diye sordu.

YÜZDE 99,7’Sİ ÜNİVERSİTELİ

KHK mağdurlarına ilişkin hazırladıkları rapora değinen Gergerlioğlu, OHAL ve KHK'lerin etkilerinin dalga dalga artıp bir nesli tehdit ettiğini ve yaptıkları araştırma sonucunda KHK'liler üzerinde üç önemli bulguya rastladıklarını anlattı. Gergerlioğlu, Nazi Almanyası’nda yaşatılanların benzerinin KHK’lilere yaşatıldığını ifade ederek siyaset ve hukuk kitaplarında 2018 Türkiyesi’nin anlatılacağının altını çizdi. KHK mağdurlarının yüzde 99,7’sinin üniversite mezunu olduğuna dikkat çeken Gergerlioğlu, yüzde 98’inin ise hiçbir soruşturma geçirmeyen kişiler olduğunu aktarıp, “Sorgusuz sualsiz terörist ilan ediyorsunuz” diyerek tepkisini dile getirdi.

"BU BİR BALON"

Cezaevinde tutuklu bulunan KHK mağdurlarının yüzde 13’ünün halen iddianamesinin bile yazılmadığını söyleyen Gergerlioğlu, “Türkiye’yi mahvediyorsunuz. Türkiye’nin değerlerini bitiriyorsunuz. Türkiye’yi geriletiyorsunuz” dedi. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun, skandallar ve suçlarla dolu olduğunu belirten Gergerlioğlu, “Bunun karşısında dimdik durmamız gerekiyor. Onlar şişirilmiş bir balondurlar. Bizim bu balonu patlatmak için sadece ve sadece bir iğneye ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

"ETKİLİ DEĞİL"

Panelde son olarak konuşan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun hukuki boyutuna değindi. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHM) 13’üncü Maddesi’ne göre geçerli olması için etkili olması gerektiğini söyleyen Tanrıkulu, “Komisyonun kendisi 13’üncü Maddeye aykırıdır. Bunun bu şekilde olmasının en büyük kusuru ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) aittir. AİHM buna gelebilecek binlerce başvuruya karşı hükümetle oturup konuştu. Bir komisyon kurulmasını istedi. Amaç AİHM dosyaların gelmemesi. Mahkeme istedi, hükümette bunu istediği için yaptı. Mahkeme birkaç davayı görüp, karar verdikten sonra, bu komisyonun kurulmasına onay verseydi. Ama mahkeme bunu da yapmadı” dedi.

“Kararların hiçbirinin geçerliliği yok. Ne zaman karar verileceği belli değil” diyen Tanrıkulu, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu sonrası, KHK mağdurlarının iç hukuk yollarına başvurduğunu belirtip, “Bu sürecin bu şekilde gerçekleşmesinin birinci nedeni yargıdır” ifadelerini kullandı.

Panel soru ve cevap bölümüyle son buldu. (Adana/MA)