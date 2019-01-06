Diyarbakır'da KHK ile ihraç edilenler ortak mücadele için birleşti

Diyarbakır’da kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilenler için oluşturulan Amed İhraçlar Platformu basın açıklamasıyla kuruluşunu ilan etti. Diyarbakır Ofis semtinde bulunan AZC Plaza önünde yapılması beklenen açıklama, polisin engellemesi sonucu Ofis Sanat Sokağı’nda gerçekleştirildi. Açıklamaya sendikaların yanı sıra HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, DBP İl Eş Başkanı İbrahim Çiçek ve CHP İl Başkanı Mehmet Sayın da katıldı.

“OHAL KOMİSYONU, ANAYASA İHLALİDİR, SUÇTUR”

Açıklamada konuşan Eğitim-Sen 3 No’lu Şube Eş Başkanı Belgin Gülben, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası hukukun katledilğini ve temel sendikal hakların dahi suç sayıldığını ifade ederek “ Hukuken varlığı tartışmalı olan OHAL Komisyonu’nun kendisini mahkemelerin yerine koyarak karar vermesi hukuksuzdur. Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal kurumları olan mahkemeleri yok sayarak karar vermesi, açık bir Anayasa ihlalidir, suçtur. Yıllarca ülkeyi talan eden ve yağmalayanlardan hesap sorulmazken, hiçbir gerekçe gösterilmeden, savunma hakkı dahi tanınmadan on binlerce kamu emekçisi ihraç edilmiştir. Bizler ihraç olmamızı hukuksuz ve siyasi olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle OHAL Komisyonu lağvedilmeli, demokratik sürece dönülmeli ve hukuk işletilmelidir. Aileleri ile birlikte açlığa mahkum edilen on binlerce OHAL mağduru görevine iade edilmelidir” dedi.

Ardından kurulan platformun tutumuna ilişkin konuşan ihraç edilen öğretmen Mehmet Şahin, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana antidemokratik ve hukuk dışı uygulamaların devam ettiğini, kurulan platformla bütün ihraç edilen emekçileri bir araya getirerek hukuksuzluklar karşısında ortak bir mücadele yürüteceklerini ifade etti. (Diyarbakır/EVRENSEL)