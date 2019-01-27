'15 yaşındaki kız çocuğu, tüm girişimlere rağmen alenen evlendirildi'

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, 15 yaşındaki bir kız çocuğunun tüm girişimlerine rağmen evlendirildiğini duyurdu.

Kurum, dün Twitter üzerinde yayınladıkları mesajda 15 yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirileceği ihbarının kendilerinde ulaştığı bilgisini paylaşmıştı.

Konuya ilişkin olarak derhal Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulunulduğunu aktaran Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi açıklamada şunları kaydetti:

"Tüm hukuki ve kurumsal girişimler yapılmasına rağmen söz konusu bu durum engellenememiş ve maalesef kız çocuğu, hiçbir açıdan doğru olmayan bir biçimde, tüm mahalle sakinlerinin huzurunda düğün yapılarak alenen evlendirilmiştir. Tüm bu olanlar bizlere kız çocuklarının eğitiminden mahrum bırakılarak, bedensel ve ruhsal gelişimlerine uygun olmayan yaşta evlendirilmesi olgusundan toplumsal olarak kurtulamadığımızı bir kez daha göstermiştir. Çocuk gelin kavramını kabul etmediğimizi, bu iki kelimenin yan yana getirilmesinin çocuk algısı hususunda sıkıntılı bir durum olduğunu bilmemize rağmen, yaşanılan ve engelleyemediğimiz bu olgu bizleri derinden yaralamıştır. Çocuk yaşta evlilikler konusunda ulusal mevzuatımızdaki boşluk nedeniyle önlenemeyen bu olguya karşın, tüm yetkilileri Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Cedaw Sözleşmesini hatırlatarak, gerekli hukuki sürecin işletilmesini ve benzer vakaların önüne geçmek için gerekli koruyucu ve önleyici tedbirleri almaya davet ediyoruz"

5-kurumsal girişimlerin yapılmasına rağmen söz konusu bu durum engellenememiş ve maalesef kız çocuğu, hiçbir açıdan doğru olmayan bir biçimde, tüm mahalle sakinlerinin huzurunda düğün yapılarak alenen evlendirilmiştir.Tüm bu olanlar bizlere kız çocuklarının eğitiminden mahrum+ — Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi (@dbcocukhaklari) 27 Ocak 2019

(Diyarbakır/EVRENSEL)