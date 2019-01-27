Maduro: Venezuela adına tarihi bir savaştan geçiyoruz

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin karşı karşıya olduğu darbe girişimine dair CNN Türk’teki 5N1K programının yapımcısı Cüneyt Özdemir’e konuştu. “Yaşananların hepsi Amerika ile bağlantılı” diyen Maduro, tarihi bir savaştan geçtiklerini söyledi.

“TARİHİ BİR SAVAŞTAN GEÇİYORUZ”

Özdemir’in “Nasılsınız? Bugünlerde nasıl hissediyorsunuz?” sorusunu “Kendimi çok motive hissediyorum. Vatanım için derin bir tutkum var. Venezuela adına demokrasimiz ve bağımsızlığımız adına tarihi bir savaştan geçiyoruz. Yaşananların tümünün Amerika ile bağlantısı var. Bize saldırıyorlar ve Venezuela’nın kendi arka bahçeleri olduğunu düşünüyorlar. İçimizde vatanımız için çok büyük bir sevgi var. Kurtarıcılarımız Simon Bolivar ve Hugo Chavez’e sonsuz bir saygı duyuyorum. Onların varlığı derimin altına işlemiş gibi. Bu sorunlarla başa çıkarken onlardan güç alıyorum” sözleriyle yanıtladı.

“ABD, SON 20 YILDAKİ DEVRİME SALDIRIYOR”

Maduro, ülkesinin son 20 yılını ve buna karşı gelişen ABD müdahalelerini şöyle özetledi: “Venezuela süregelen saldırıların bir kurbanı. Son 20 yıl bir devrimdi. Sosyal, kültürel ve politik devrimler Venezuela’yı özgürleştirdi ve değiştirdi. (Bill) Clinton yönetimini saymazsak; (George) Bush yönetimi, (Barack) Obama yönetiminin birinci ve ikinci dönemleri ve şimdi de aşırı uç fikirlere sahip olan (Donald) Trump yönetimi, Venezuela’yı hedef alıyor ve sosyal ve politik yaşamına zarar verilmek isteniyor. Chavez bir saldırıyı atlattı ve bunun yanında daha birçok saldırı atlattı. Mesela 2002 Nisanı’nda büyük bir darbe girişimi atlatıldı ve bu askeri gücün yanında halkın desteğiyle oldu.

Chavez’in ölümünden bu yana birçok saldırıyla karşı karşıyayız fakat Trump yönetimi başa geldiğinden beri bu daha da kötüleşti. Bu aşırı uç fikirlere sahip adam başa geldiğinden beri Amerika bize saldırıyor ve şimdi de bir darbe girişimi planladılar.”

“ADI SANI BİLİNMEYEN BİRİNİ YÜZLERİ OLMASI İÇİN ZORLADILAR”

Juan Guaido’nun kendini başkan ilan etmesine değinen Maduro, “Adı sanı bilinmeyen bir adamı yüzleri olması için zorladılar. Kendi kendine yemin etti ki bu yasalarımıza aykırı ve onu sözde başkan olmaya zorladılar. Amerikan haber ajansları ve Washington Post bu darbe girişimi emrini 22 Ocak’ta Bay (Geçici devlet başkanı olarak tanınan Juan) Guaido’ya bizzat Trump’ın verdiğini yazdılar. Bugün burada Bolivar Devrimi’ne karşı uzun zamandır planlanmış ve şimdi hayata geçirilen bir darbe girişimi var. Bugüne dek birçok zorluğu aştık. Ve şimdi bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız” dedi.

“AVRUPALI LİDERLER, TRUMP’IN AĞZINA BAKIYOR”

ABD’nin yanı sıra Avrupa Birliği’nden gelen açıklamalara da tepki gösteren Maduro, “Avrupa yine Venezuela ile ilgili bir hata yapıyor. 200 yıllık bağımsızlığımıza rağmen tarihimizi yok sayıyorlar. Bağımsızlığımızla gurur duyuyoruz. Bedenimizde kurtarıcılarımızın kanı akıyor. Avrupalılar bu süreçte küstahtı. Bu ultimatomu çekmeliler. Kimse bize ultimatom veremez. Eğer biri Venezuela’dan gitmek isterse gidebilir. Venezuela Avrupa’ya bağlı değil. Bu tamamen küstahlık. Güneyde olduğumuz için bize karşı olan küçümseme küstahca. Bahsettiğimiz Avrupa elitleri Avrupa halkının görüşünü yansıtmıyor. Avrupa’da birçok iyi dosta sahibiz. Avrupa’daki liderler Trump’ın ağzından çıkacak bir kelimeye bakıyorlar. Tüm Avrupa Trump’ı izliyor özellikle bu Venezuela olayında.

“VENEZUELA’DA REKOR SEVİYEDE SEÇİM YAPTIK”

Yeni bir seçim düzenleyip düzenlemeyeceği sorusunu yanıtlayan Maduro, “Venezuela’da birçok seçime gittik. Daha henüz yapılan seçimlerde 23 yönetimden 19’unu kazandık. Aynı zamanda belediye seçimleri de yapıldı. 335 belediye var. Başkanlık seçimlerini henüz geçen sene yaptık ve yüzde 65 oranında kazandık. Önümüzde ulusal meclis seçimleri var. Seçimler 2020’de olacak. Venezuela’da rekor seviyede seçim yaptık. 25 seçim yaptık. 25 seçimden 23’ünü biz kazandık. Sadece 2’sini kaybettik. 2007’de anayasa reform seçiminde ve 2015 parlamento seçimlerini kaybettik. Seçim sistemimiz oldukça modern. Ulusal gözlemci sistemini kullanıyoruz, bu otomatik bir sistem. Seçim alanında dünya rekorunun sahibiyiz. Bizi eleştirenlerin Venezuela seçim sistemiyle ilgili söyleyebilecekleri tek bir söz yok” dedi.

"EKONOMİK OLARAK İYİLEŞMEMİZİ İSTEMİYORLAR"

Maduro, Venezuela’daki enflasyon ve ekonomik sisteme ilişkin de şunları söyledi:

“Finansal ve ekonomik birçok saldırı altındayız ve bunlarla savaşıyorum. İlaç almak için kullanmamız gereken 1.4 milyon dolarımızı dondurdular. Ekonomik iyileşme için bir programım var. 2019’da hiper enflasyonu yeneceğiz. Bu sırada stratejimiz ne mi? Var olan işleri koruyup yeni iş alanları yarattık. Sosyal güvenlik sistemimizi sürdürüyoruz. Çocukları, anneleri ve aileleri korumak için çalışıyoruz. İnsanları enflasyona karşı korumak için 'Anavatan kartları' dağıtıyoruz ve onlara para sağlıyoruz. İnsanları korumak için ekonomik ve sosyal stratejilerimiz var. Fakat bize uyguladıkları birçok yaptırım var çünkü iyi olmamamızı istemiyorlar. Ekonomik olarak iyileşmemizi istemiyorlar. Ekonomimizi sarsmak istiyorlar. Fakat bu sorunu da aşacağız.”

ERDOĞAN’I ÖVDÜ

Maduro, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine verdiği destek için de “Sayın Erdoğan değerlere saygı gösteren, cesur bir adam. Türk halkının ve Başkan Erdoğan’ın beraberliğine güveniyoruz” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

Guaido ve ABD’nin Venezuela hamlesi adım adım nasıl planlandı?