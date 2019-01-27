Erdoğan, AKP'nin Antalya adaylarını açıkladı
Erdoğan, Antalya'daki hortum felaketiyle "Yaklaşık 100 milyon lira maddi zarar olduğu tahmin edilmektedir. Gereğini yerine getireceğiz" dedi.
Fotoğraf: AA
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Antalya'da partisinin aday tanıtım toplantısında konuştu.
Erdoğan, Antalya'daki hortum felaketiyle ilgili "Antalya'da yaklaşık 100 milyon lira maddi zarar olduğu tahmin edilmektedir. Gereği neyse şüphesiz bizler yerine getireceğiz" dedi.
Erdoğan partisinin Antalya adaylarını da açıkladı.
İsimler şöyle:
Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Menderes Türel
Akseki: İbrahim Özkan
Aksu: Halil Şahin
Demre: Süleyman Topçu
Elmalı: Ümit Öztekin
Gündoğmuş: Mehmet Özeren
İbradı: Hatice Sekmen
Kaş: Mutlu Ulutaş
Kepez: Hakan Tütüncü
Konyaaltı: Gaye Doğanoğlu
Manavgat: Hasan Öz
Muratpaşa: Gökçen Özdoğan Enç
Alanya: Adem Murat Yücel (MHP)
Korkuteli: Ömer Niyazi İşlek (MHP)
Finike: Nail Dülgeroğlu: (MHP)
(HABER MERKEZİ)
Antalya'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?