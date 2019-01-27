Lezgin Akdeniz’in sosyal medya beğenilerine 22 yıl hapis istemi

Diyarbakır’da 9 Ekim 2018’de Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 142 kişi arasından bulunan Mezopotamya Ajansı (MA) Muhabiri Lezgin Akdeniz hakkında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, yalnızca Ezel kod adlı gizli tanık beyanına dayanılarak Akdeniz’in “örgüt üyesi olduğu”, Facebook'ta Rakka’nın IŞİD’den kurtarılmasına ilişkin haber ile başka bir iletiyi beğenmesi nedeniyle “zincirleme örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla toplamda 22 yıl hapsi istendi.

ÇEYREK SAYFALIK SUÇLAMA

‘KCK’ adıyla yürütülen soruşturma için hazırlanan iddianamede Akdeniz’e yönelik suçlamalar çeyrek sayfada belirtildi. İddianamede, gizli tanık Ezel’in hiç yurtdışına gitmeyen Akdeniz’in Murat Karayılan ve Cemil Bayık’tan aldığı talimatları örgüt mensuplarına ilettiği öne sürülen ifadesine yer verildi.

Gizli tanık Ezel’in Akdeniz’in Irak’ta bulunan örgüt mensuplarıyla Skype ile görüştüğünü öne sürdüğü ifadesi de iddianamede yer aldı.

İddianamede gizli tanık beyanları doğrultusunda Akdeniz’in “örgüt üyesi” olduğu ileri sürüldü.

AKDENİZ: GAZETECİYİM

İddianamede, Akdeniz’in Facebook’ta Rakka’nın IŞİD’ten geri alınmasına ilişkin yapılan haberleri beğenmesi de yer aldı. Vin TV adlı Facebook sayfasını beğendiğine de yer verildi.

İddianamede, gazeteci Akdeniz’in Facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde yaptığı iki beğeniyle “zincirleme örgüt propagandası” yaptığı savunuldu. Akdeniz için, 10 ila ile 22 yıl arasında değişen hapis cezası istendi.

Hakkındaki suçlamalara tepki gösteren Akdeniz, “Suçlamalardan biri sadece ve sadece gizli tanık beyanına dayanarak örgüt üyesi olduğum iddia ediliyor. Diğeri ise facebookta beğendiğim ileri sürülen 2 tane ileti nedeniyle zincirleme örgüt propagandası yaptığım savunuluyor. Dayanaksız bu iki suçlamadan dolayı 22 yıl hapsim isteniyor” diye konuştu.

Gazeteci olduğunu hatırlatan Akdeniz, “Herhangi bir örgütün talimatlarını örgüt üyelerine iletmek için 4 yıl iletişim fakültesi gazetecilik bölümünü okumadım” dedi. Suçlamaları kabul etmeyen Akdeniz, “Gerçekliğin peşinde olan bir gazetecilik anlayışını sürdürüyorum ve sürdüreceğim” dedi. (Diyarbakır/MA)

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