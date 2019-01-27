"Gazeteci İdris Sayılğan’a verilen hapis cezası hukuka aykırı"

Gazeteci İdris Sayılğan’a 8 yıl 3 ay hapis cezası verilmesini değerlendiren avukatları, gazetecilik faaliyetlerinden dolayı ceza verilmesinin hukuka aykırı olduğunu ve AİHM’in bu karardan dolayı Türkiye’yi mahkum edeceği söyledi.

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri İdris Sayılğan’a haber kaynaklarıyla yaptığı görüşmeler ve gazetecilik faaliyetleri suç delili gösterilerek, “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası yapmak” iddialarıyla Muş 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 8 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Avukat Barış Oflas, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nde (MLSA) çalışma yürüten avukat Zelal Pelin Doğan, ve duruşmanın başından beri davayı takip eden Özgür Gazeteciler İnisiyatifi (ÖGİ) Sözcüsü Hakkı Boltan, gazeteci Sayılğan’a verilen cezayı değerlendirdi.

‘TAPE KAYITLARINDAN DOLAYI TUTUKLANDI’

Müvekkilli gazeteci Sayılğan’ın 2016’da polislerce tape kaydı yapılarak tutuklandığını belirten avukat Barış Oflas, müvekkilinin 2 yılı aşkın süren tutukluluğunun ardından verilen cezada, indirim uygulanmadığını bunun da Sayılğan’ın yaptığı savunmada “kastı aşan” ve “savunmayı aşan suçlayıcı ithamlarda bulunması” söylemiyle gerekçelendirdiğini söyledi. Oflas, “Fakat böylesi bir itham söz konusu değildir. Müvekkilim sadece yargının içinde bulunduğu durumu somut delilerle ortaya koydu” dedi.

Sayılğan’a verilen cezanın oldukça yüksek olduğunu kaydeden Oflas, “Alt sınırlardan uzaklaşarak bu ceza verilmiştir. Bundan sonra İstinaf Mahkemesi’ne başvuru yapacağız. AİHM’e yaptığımız başvurunun sonucunu bekleyeceğiz” dedi. AİHM’ye yaptıkları başvurunun öne alındığını hatırlatan Oflas, davayı MLSA ile ortak bir şekilde takip ettiklerini ve AİHM’nin kararından basın özgürlüğü anlamında çok ciddi bir hak ihlali kararı çıkacağına inandıklarını söyledi.

‘AİHM’DEN GELECEK KARARI BEKLİYORUZ’

Avukat Zelal Pelin Doğan ise, duruşmalarda sürekli hukuka aykırı şeyleri tespit ettiklerini, aykırılıklara karşı yerel mahkemeye ve Anayasa Mahkemesi’ne onlarca başvuru yapmalarına rağmen bunların düzeltilmediğini belirtti. Daha sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuru yaptıklarını buradan da AİHM, gazeteci Sayılğan’ın yaptığı başvuruya öncelik verildiğini kaydetti. Doğan, “Bu mahkemenin verdiği kararı AİHM tarafından Türkiye’ye mahkumiyet vereceğini düşünüyoruz. İdris Sayılğan sadece gazetecilik yaptığı için yani mesleki faaliyetlerini sürdüğü için yargılandı” dedi.

‘GAZETECİLİĞE CEZA VERİLDİ’

Gazeteci Sayılğan şahısında gazeteciliğe ceza verilmek istendiğini aktaran ÖGİ Sözcüsü Hakkı Boltan, “Bu cezadan da gördüğümüz gibi kamuoyunun haber ve bilgi almasını istemiyorlar. Bu karar kamuoyunun haber ve bilgi almaması için verilen bir karardır. Biz bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Kamuoyunun habersiz kalmaması için basının mevcut imkanlarını seferber ederek haber yapmaya devam edeceğiz” dedi. (Muş/MA)

Gazeteci İdris Sayılğan'a 8 yıl 3 ay hapis cezası verildi