Erdoğan: Adana Mutabakatı bize Suriye'ye girmenin yolunu açıyor

Erzurum'da konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gündemi bir kez daha Suriye'ye askeri müdahale.

"Kimsenin bizi davet etmesine gerek yok" diyerek Adana Mutabakatı'na gönderme yapan Erdoğan, kendilerine verilen güvenli veya tampon bölge sözünün birkaç ay içerisinde yerine getirilmesini beklediklerini söyledi. Erdoğan, aksi halde bunu kendilerinin oluşturacağını söyledi.

Erdoğan'ın kullandığı ifadeler şöyle:

"Bir asır önce bizi bu topraklara gömeceklerini sananlara Çanakkale'yle, Ku'tül Amare'yle, İstiklal Harbi'yle derslerini verdik. Pılılarını pırtılarını toplayıp gittiler ama gözleri arkalarında kaldı. Vatanımızın ve milletimizin üzerindeki hesapları bitmedi.

Bunları Cudi'de, Kandil'de, Tendürek'te, Gabar'da gömdük. Onlar çukur açtı, biz onları çukura gömdük. Bundan sonra da gömeceğiz.

Binlerce kilometre öteden gelip burnumuzun dibinde silah çatanlar, bize sınırdaş olan kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, huzurunu, geleceğini koruma çabalarımıza engel olmak için kırk takla atıyorlar.

Bizi birilerinin davet etmesine gerek yok, biz 1998'de Adana Mutabakatı'yla zaten bunu imza altına aldık.

(Adana Mutabakatı) Bu imza Türkiye'nin herhangi bir olumsuz gelişmede o topraklara girmesinin önünü açıyor.

Sınırlarımızın dibinde teröristleri ülkemizden korumaya değil, ülkemizi teröristlerden korumaya yönelik bir güvenli bölge ve tampon bölge tesisi sözünün birkaç ay içinde yerine gelmesini bekliyoruz. Bu güvenli veya tampon bölgeyi kesinlikle, aksi takdirde biz oluşturacağız.

(Güvenli bölge) Sahadaki fiili kontrolün bizde olması gerekiyor. Türkiye olarak bunun dışındaki tüm çözüm tekliflerine kapalıyız." (HABER MERKEZİ)