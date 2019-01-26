26 Ocak 2019 09:59
Konya’da plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı
Konya’da bir plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın söndürüldü.
Fotoğraf: DHA
Konya merkez Karatay İlçesi’nde plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.
Plastik geri dönüşüm fabrikasından alevlerin yükseldiğini gören güvenlik görevlileri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler yangını kontrol altına aldı.
Yangına, açık unutulan elektrikli çay ocağının sebep olduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (Konya/DHA)
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