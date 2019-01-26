26 Ocak 2019 08:25Son Düzenlenme Tarihi: 26 Ocak 2019 10:32
Bodrum'da sel sularına kapılan 2 kişi öldü
Bodrum'da, sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti.
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Bodrum'da selde hayatını kaybeden Çağlar Bencik
Fotoğraf: DHA
Muğla Bodrum Mumcular Mahallesi'nde gece saatlerinde 27 yaşındaki Çağlar Bençik ile 23 yaşındaki öğretmen Billur Atik'in içerisinde bulunduğu otomobil, Akarca mevkisinde taşan dereye kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye, 112, UMKE, AFAD, itfaiye, Jandarma, belediye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan çalışmalarda, Milas'ta öğretmenlik yaptığı belirtilen Billur Atik'in cesedine ulaşıldı. Kayıp olan Çağlar Bençik'in ise arama çalışmaları sonucu cesedine ulaşıldı. (Muğla/AA)
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