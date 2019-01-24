Antalya’da hortum: 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen hortum nedeniyle başına çatı malzemesi düşen 13 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. 20 yaşındaki üniversite Kader Buse Acar'ın kaybolduğu belirtilen hortum faciasında yaralanan ve hayati tehlikesi bulunduğu bildirilen 40 yaşındaki ASAT görevlisi Bayram Demir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'da dün akşam başlayan sağanak ile fırtına, kent merkezinde ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde saatteki hızı 100,5 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Konyaaltı sahilinde dev dalgalar oluştu, çok sayıda tabela uçtu, küçük ağaçlar ve direkler devrildi, bazı yollar da trafiğe kapatıldı. Kumluca ve Finike ilçelerindeki hortum ise bölgedeki yerleşim yerleri ile tarım ve sera alanlarına zarar verdi.

Kumluca'da 13 yaşındaki Berivan Karakeçili, rüzgarın çatıdan uçurduğu sac parçasının başına çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Finike'de ise 5 kişi yaralandı.

Fırtına, Kemer, Kaş ve Korkuteli ilçelerinde de etkili oldu. Phaselis bölgesinde denizde oluşan hortumda otomobil, dereye uçtu. Araçtaki Buse Acar'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

URFA'DAN AİLESİYLE GELMİŞ

13 yaşındaki Berivan Karakeçili'nin Narenciye Mahallesi'nde ailesiyle birlikte bahçede portakal topladıkları yaralandığı aktarıldı. Ağır yaralanan Berivan Karakeçili için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Berivan Karakeçili'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Karakeçili'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Kumluca Devlet Hastanesi morguna konuldu. Berivan Karakeçili'nin Urfa'dan mevsimlik çalışmak üzere Finike'ye bağlı Hasyurt Mahallesi'ne ailesiyle birlikte geldiği, Kumluca'ya da ailesiyle birlikte portakal toplamaya gittiği belirtildi.

Fotoğraf: DHA

Karakeçi'nin cenazesi Kumluca Devlet Hastanesinden yakınları tarafından alınarak, defnedilmek üzere Urfa'ya gönderildi.

YARALI ASAT ÇALIŞANI BAYRAM DEMİR YAŞAMINI YİTİRDİ

Finike'de meydana gelen hortum sırasında Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Finike Hizmet Binası önünde bulunan Bayram Demir, hortumun çevreye savurduğu cisimlerin isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Kumluca'daki bir özel hastaneye kaldırılan Bayram Demir'in burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Evli ve bir çocuk babası olan Demir'in, Sahilkent Kum Camisi'nde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

VALİ: HASAR BÜYÜK

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, hortumun etkili olduğu ilçelere gidip, hasar meydana gelen yerlerde incelemelerde bulundu. Kemer'de açıklama yapan Vali Karaloğlu, Antalya'nın özellikle batı ilçeleri Finike, Kumluca ve Kemer'de yoğun yağış ve hortum ile dolu yüzünden hasar oluştuğunu söyledi.

Karaloğlu, şunları söyledi:

"Kumluca'da portakal bahçesinde portakal toplarken 13 yaşında yavrumuz, hortum dolayısıyla başına isabet eden cisimden rahmetli oldu. Yakınlarına, ailesine başsağlığı diliyoruz. 3 ilçemizde özellikle hortumlardan 11 vatandaşımızın yaralandığını, özellikle 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiğini, kırmızı kod uygulandığını ifade edebiliriz. 9 hasta ayakta tedavi edildi, evlerine gönderildi. Hastanede tedavisi devam eden yaralılarımız da var. Kemer'de devlet hastanesinde ciddi zarar oluştu. Hastanenin çatısını açtı, camlar duvarlarda yıkıntı var. Hastanede yatan 11 hastayı Antalya'daki Sağlık Bakanlığı'mızın hastanelerine naklettik. Hastanemizin acil servisi hizmete devam edecek ama yataklı bölümleri hastanenin soğutma ve ısıtma sistemlerinin çatıda zarar görmesi nedeniyle bir müddet yataklı kısmını açmayacağız. Acil hizmet verecek, ihtiyaç olursa ambulanslarla hastalarımızı merkeze göndereceğiz."

KAYBOLAN ÖĞRENCİYİ ARAMA ÇALIŞMASINA ARA VERİLDİ

Kader Buse Acar | Fotoğraf: DHA

Vali Karaloğlu, annesiyle beraber araçla nehre düşen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'a ilişkin "Kayıp kızımızı en kısa sürede bulmayı temenni ediyoruz" diye konuştu.

Hortumun Ağva Deresi'ne uçurduğu Ayla Akın'a ait otomobil, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. AFAD ve UMKE ekiplerinin de desteğiyle çıkarılan araçta, ekipler inceleme yaptı. Derede bir süre daha arama yapan dalgıçlar, kayıp Kader Buse Acar'a ulaşamadı.

Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar da arama kurtarma çalışmalarını takip etti.

Fotoğraf: DHA

Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına yarın sabah devam edileceği kaydedildi.

Diğer yandan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde tedaviye alınan anne Ayla Akın'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

KAMPTA MAHSUR KALAN ÖĞRENCİLER KURTARILDI

Fotoğraf: DHA

DHA'da yer alan habere göre, Kemer'e 20 Ocak'ta kamp için gelen 42 ODTÜ öğrencisi, Soğütcuması mevkisinde şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle mahsur kaldı. Jandarmayı arayan öğrenciler, yardım istedi. İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel ve ekibi, ilçedeki off-road kulübü üyelerinin yardımıyla öğrencileri kurtardı. Arslanbucak Mahallesi'ne getirilen öğrencilere, Belediye Hizmet Binası'nda yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

ANTALYA ZİRAAT ODASI BAŞKANI: HASAR BÜYÜK

Fotoğraf: DHA

Fırtına sonrası Muratpaşa'da zarar gören seraları gezen Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, zararın büyük olduğunu söyledi. Başkan Alp, "Antalya'nın özellikle Yenigöl ve Güzelbağ mahallelerinde 10- 15 çiftçimizin seraları zarar gördü. Çiftçimiz perişan halde. Bu konuda Ankara'ya da bilgi verdim. Ayrıca Kumluca ve Finike'de de büyük hasar var. Aldığım bilgiye göre Kumluca'da hortumun yol açtığı zararda 700- 800 dönüme yakın serada hasar var. Finike'de 400 dönüme yakın serada zarar var. Aynı zamanda dolunun verdiği 10 bin dönüm hasar var. Narenciyede büyük hasar var. Gerçekten durumumuz kötü" dedi.

Yenigöl Mahallesi'nde çiftçilik yapan Süleyman Boyacıoğlu da evde eşiyle birlikte otururken, fırtınaya yakalandıklarını belirterek, "Evin bir kısmı ve seralarımız uçtu. Her şey bir anda oldu. Büyük hasarımız var" diye konuştu.

23 Ocak'tan bu yana bölgede etkili olan yağış ve hortum, seralar, tarım arazileri, araçlar ile bazı binalara zarar vermişti. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: Süleyman Elçin/AA

Fotoğraf: Süleyman Elçin/AA

Fotoğraf: Süleyman Elçin/AA