Makro işçileri: Bize sahip çıkmayan adaylara destek vermeyeceğiz

Hasan KOÇAK

Samsun

Makro Market’in Taze Market’e devredilmesiyle ülke genelinde 6 bini aşkın işçi ücretlerini ve tazminatlarını alamadan kapı önüne konuldu. Yurt genelinde olduğu gibi Samsun’da da 600 civarında işçi alacakları için mücadele etmeye devam ediyor. Sürecin başından itibaren yaşadıklarını anlatan işçilerden Ahmet Özeken ve Mahmut Gültekin yaklaşan seçimleri hatırlatarak, “Seçimleri protesto kararı aldık. Bize sahip çıkmayan adaylara destek vermeyeceğiz” dedi.

Makro Market’te 8 yıldır eşiyle beraber çalıştığını dile getiren Ahmet Özeken, “Bir gece haberimiz olmadan Makro Market Taze Market’e satıldı. Sonra bütün haklarımız keyfi olarak gasbedildi. Makro ‘Haklarınız Taze Markette, Taze Market ise haklarınız Makro’da derken haklarımız arada kayboldu gitti” dedi.

Bu sebeple 6 ayı aşkın zamandır direnişte olduklarını ifade eden Özeken, “Üç beş kişi ile marketlerin önünde başlayan direnişimiz giderek büyüdü 150-200 kişiye kadar çıktı. Direnişimizin 4 ayının sonunda Samsun’daki bütün mağazalar kapatıldı. Davaları daha yakından takip etmeye başladık, 6 ayın sonucunda mahkemelerde işçi tazminatları konuşulur hale geldi. Bu durum ısrarla verdiğiniz mücadelenin bir etkisidir” diye konuştu.

‘AKP’Lİ VEKİLDEN DESTEK ALAMADIK’

Vekillerle görüşmek için Ankara’ya gittiklerini belirten Özeken yaşadıkları süreci şöyle anlattı: “CHP Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ile görüştük. Derdimizi anlattık, maddi destek istedik, bizi dinledi manevi olarak desteklediğini söyledi. Oradan ayrıldıktan sonra AKP Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ile görüştük, ona da derdimizi anlattık. ‘O sorunu hukuki süreç çözer biz bir şey yapamayız’ dedi. İnsanlar aç dediğimizde ise ‘İşsizlik ödeneği almıyor musunuz’ dedi. İstediğimiz desteği alamadık. Oradan ayrıldık, yukarıdakilerin bizi dikkate almaları için güç olmamız gerektiğini anladık.”

DAYANIŞMA DUYGUSU GÜÇ VERİYOR

Daha sonra Gebze’deki Flormar ve Bursa’daki Cargill işçileriyle iletişime geçtiklerini aktaran Özeken, “Konuştuk, dayanışmayı geliştirme konusunda hemfikir olduk. Gerçekten dayanışma duygusu güç veriyor. Direniş çadırlarında bir şey dikkatimizi çekti. Bizler kıt kanaat kendi imkanlarımız ve küçük destekler ile mücadele yürütürken çadır direnişinde imkanlar bizden daha fazlaydı, çünkü onlar sendikalıydılar. Direnişi ayakta tutan ve geliştiren en önemli etkenlerden biri de maddi olanaklar ve dayanışmadır. Bütün görüşmelerimizi videoya aldık, Samsun’a döndüğümüzde arkadaşlarımızla paylaştık çok olumlu bir hava yarattı. Bugüne kadar üyesi olmadığımız halde Tez Koop-İş Sendikası bize maddi ve manevi destekler verdi, kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

BİZE DESTEK VERENLER SİYASETEN UZAK OLANLARDI

Mahmut Gültekin ise “Ben şunu gördüm ki bu mücadelede bize destek verenler geçmişte siyaseten bana uzak olan insanlar. Bana yakın siyasi ve kültürel çevrelerden istediğimiz desteği göremedim. Bundan sonra ne zaman nerede bir mücadele eylemi varsa tereddütsüz onların yanında olacağım” dedi.

Sürekli emekten yana sol örgütlerden destek aldıklarını ifade eden Ahmet Özeken de “Oysa ülkeyi yöneten iktidar. Ve bize sahip çıkması gereken Meclisteki partilerdir ama çözmeye yanaşmıyorlar. Dileğim odur ki bize destek veren siyasi partiler birleşsinler, güçlensinler, onların da vekilleri olsun ve işçilerin haklarını Mecliste savunabilsinler” dedi.

Samsun’da yerel seçimleri protesto etme kararı aldıklarını ifade eden Özeken, “Bize sahip çıkmayan adaylara destek vermeyeceğiz, protesto edeceğiz. 600 kişinin çoğu bu konuda hemfikir. Mağdur edilenlerin büyük kesimi önceden iktidarı destekliyordu şimdi büyük çoğunluğu desteğini çektiğini belirtiyor. Muhalefet adayları da çözüm bulursa ancak destek alabilir. Yanımızda poz vermelerini değil, yanımızda yer almalarını istiyoruz. Bugün sol partiler gıda ve erzak yardımları yapmak istiyorlar. Çoğunluğun destek verdiği iktidarın sahip çıkmaması insanların kanına dokunuyor” diye konuştu.

İşçilerin çözüm istediğini belirten Özeken, “Eğer bir gecede patronların borcu silinebiliyorsa, bir gecede anayasa değiştirilebiliyorsa, bir gecede işçilerin hakları da alacakları da verilebilir” dedi.

Mahmut Gülketin de “Seçim zamanları patronların yakasından tutup istediğinizi yaptırıyorsunuz, sıra işçiye gelince niye yapamıyorsunuz? Bir kez de işçilerin haklarını vermeleri için arayın” dedi.

9 BİN LİRA PROMOSYON ALIYOR 800 LİRALIK MAAŞI SORGULUYOR

Mahmut Gültekin de “Ben istiyorum ki İşsizlik Fonu’ndan işçilerin tazminatları alacakları ödensin. Devlet patronların peşine düşüp alsın. Devlet bizimle değil patronla uğraşsın. AKP milletvekilinin yanına gittiğimizde bize ülkenin güllük gülistanlık olduğunu refah seviyesinin yükseldiğini söyledi. Hangi ülkeden daha iyiyiz diye soruyorum cevap yok. Kızarak ‘Sizin işsizlik maaşınız yok mu’ diyor. Adam 9 bin lira promosyon alıyor benim 800 liralık işsizlik maaşımı sorguluyor. Sanki sen veriyorsun, ben kendi oluşturduğum fondan kendi alın terinden alıyorum. Sen benim fonumdaki parayı başka yerlere verme yeter” dedi.