Tunus’tan Venezuela’ya dayanışma mesajı

Venezuela’da muhalif siyasetçi Juan Guaido’nun ABD ve Avrupa Birliği’nin desteğiyle kendini ‘geçici devlet başkanı’ ilan etmesinin yankıları sürüyor. Kuzey Afrika ülkesi Tunus’ta önemli bir siyasi güç olan Halk Cephesi’nin de bileşeni olan Tunus Emekçileri Partisi, yazılı bir açıklama yayınlayarak bu müdahaleye karşı Venezuela halkını desteklediklerini ifade etti.

Venezuela halkı ve hükümetinin, ABD yönetiminin yerel müttefiki olan Guaido ve adamları ile tarihi geriye çevirerek Latin Amerika ülkelerini yeniden emperyalizmin mezarlıklarına dönüştürmek isteyen Brezilya ve Kolombiya yönetimleri gibi bölgesel müttefikleri aracılığıyla giriştiği müdahale ve bu ülkede yeniden hakimiyet kurma girişimini engelleme tarihi göreviyle bir kez karşı karşıya bulunduğu belirtilen açıklama şöyle devam etti:

"Venezuela’da yaşananları yakından izleyen Tunus Emekçileri Partisi:

Büyük Venezuela halkına ve meşru devlet başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki ulusal hükümetine yönelik, özellikle de kendi nüfuzunu restore etmek için Venezuela’nın iç işlerine müdahale eden ve yönetimine karşı komploya girişen Birleşik Devletler sömürge yönetimiyle tüm ilişkileri kesme konusundaki, desteğini yinelemektedir.

Venezuelalılar tarafından yürütülen mücadelenin, sömürgecilikten, emperyalist müdahaleden ve bağımlılıktan kurtulmayı isteyen tüm halklar ve uluslar adına yapıldığını düşünmektedir.

Dünya halklarını, özellikle de Arap halklarını, Filistin’in ve tüm Arap mücadelesinin dostu olan ve hassas bir süreçten geçen Venezuela’ya yönelik sempati ve desteklerini ifade etmeye çağırır.

Dünyanın ve Tunus’un tüm ulusal ve devrimci güçlerini emperyalizm ve siyonizmden kurtuluş mücadelesine katılmaya çağırır.” (DIŞ HABERLER)

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