Ailesinin Abdullah Öcalan ile görüşme talebi reddedildi

İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan, ablası Fatma Öcalan ve vasisi Mazlum Dinç'in, avukatları aracılığıyla dün Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı görüşme başvurusu reddedildi.

İmralı’daki diğer tutuklular Hamili Yıldırım’ın kardeşi Polat Yıldırım, Ömer Hayri Konar’ın kardeşi Ali Konar ve Veysel Aktaş’ın ablası Sabiha Aslan'ın da dün avukatları aracılığıyla savcılığa yaptığı başvuru reddedildi.

Savcılık, başvuruları “5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunda” yer alan “Hükümlüler hakkında getirilen kısıtlamaları” gerekçe göstererek reddetti.

Mehmet Öcalan, Öcalan'la 11 Eylül 2016 tarihinden bu yana ilk kez 12 Ocak'ta bir görüşme gerçekleştirmişti. (İstanbul/MA)

Abdullah Öcalan kardeşi Mehmet Öcalan ile görüştü