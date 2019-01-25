Anlat Hikayeni 27 Ocak’ta Kadıköy Mecra’da

Onbironsekiz ve Hayal Gücü tarafından ortaklaşa düzenlenen Anlat Hikayeni etkinliğinin dördüncüsü 27 Ocak Pazar günü saat 20.00’de Kadıköy Mecra’da gerçekleşecek. Gecenin teması ise İstanbul Hikayeleri olacak. Gerçek insan hikayelerinin sahnede canlı olarak sınırlı süre içerisinde hikayenin sahibi tarafından anlatıldığı hikaye anlatma etkinliği olan Anlat Hikayeni birincileri, mayıs ayında gerçekleşecek finalde tekrar yarışacak.

İstanbul’da yaşanan, İstanbul’da geçen bir hikayeyle herkes anlatıcı olabilecek ya da sadece dinleyici olarak katılabilecek. Etkinlikte, 10 kişi sahneye çıkıp gecenin temasıyla ilgili hikayesini dinleyicilerle paylaşacak. Bu 10 kişiden beşi önceden belirlenmiş olacak, diğer beş kişi o gece kurayla seçilecek. Gecenin ilk üç anlatıcısı jüri tarafından seçilecek ve gecenin sonunda açıklanacak.

İLK ÜÇÜ BEYOĞLU’NDA DÜZENLENDİ

2018 Mart, Nisan ve Mayıs aylarında Kadıköy’de ilk canlı hikaye anlatma etkinlikleri, Onbironsekiz ve Hayal Gücü tarafından gerçekleştirildi. 2018’in Ekim, Kasım ve Aralık aylarında ise ikinci sezonun üç hikaye maratonu Beyoğlu’nda düzenlendi. Yeni sezonun dördüncü hikaye Kadıköy Mecra’da gerçekleşecek.

Türkiye’nin profesyonel ve gerçek hikayeler içeren podcast platformu Onbironsekiz, drama ile ilgili çalışmalarıyla bilinen Senarist Meriç Demiray’ın kurduğu Hayal Gücü ile ortaklık içerisinde Anlat Hikayeni etkinliklerini düzenlerken ilhamını Amerika’da 20’inci yılını kutlayan Moth etkinliklerinden aldı ve formatı Türkiye’ye uyarladı. (KÜLTÜR SERVİSİ)