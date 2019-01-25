TCDD’nin kapasitenin üzerinde bilet satması krize yol açtı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) Elazığ’dan Adana’ya hareket eden Fırat Ekspresi’nde yolcu kapasitesinin üzerinde bilet satılması vagonlarda krize yok açtı. Birçok yolcu ayakta kaldı.

Yolculardan birinin iddiasına göre Elazığ’da bir yolcu yoğunluğa tepki göstermek için tren raylarına yattı.

Engelli ve yaşlı olan Duriye Kılıç’ın söylediğine göre polis memurlarından birisi kendisini “Ben devletin adamıyım kalkacaksınız” diyerek yerinden kaldırdı.

Elazığ’dan yolculuğa çıkan Kılıç “Beni Malatya’da indirmeye çalışıyorlar ben Malatya’da kimi tanıyorum ki ineyim“ dedi.

TCDD Genel Müdürlüğünü arayan Tuğba Kılıç isimli yolcu ise “Bizim buradan yapabileceğimiz bir şey” cevabını aldığını belirterek verdikleri numaranın da servis dışı çıktığını anlattı. (Malatya/EVRENSEL)