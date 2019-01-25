8 Mart Berlin’de resmi tatil oldu

Almanya’nın Berlin eyaletindeki SPD/Sol Parti/Yeşiller koalisyon hükümetinin teklifi üzerine eyalet meclisinde yapılan oylama ile 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü resmi tatil ilan edildi.

Oylamada 147 milletvekilinden 87’si evet oyu kullanırken 60’ı karşı çıktı. Parlamentodaki oylama öncesi uzun ve sert tartışmalara neden olan teklife CDU (Hristiyan Demokrat Birlik) ve AfD (Almanya için Alternatif) partilerine mensup milletvekilleri karşı çıktı. CDU, 16 eyalet içinde en az resmi tatil günü olan Berlin’de yeni bir tatil gününe karşı olunmadığını, ancak 8 Mart’ın seçilmesinin eyaleti, Çin, Kuzey Kore, Kamboçya ve Vietnam gibi ülkelerle aynı düzeye getirdiğini iddia etti.

Parti, yeni resmi tatil gününün her yıl değişik önemli günlerde değerlendirilmesini istedi. AfD ise 31 Ekim’in Hristiyanlıktaki reformlara atfen resmi tatil olmasından yana tavır aldı.

SPD, Sol Parti ve Yeşiller adına yapılan açıklamalarda ise 8 Mart’ın resmi tatil günü olmasının kadın-erkek eşitliğinin sağlanması yolunda sembolik bir önemi olduğu belirtildi. Açıklamalarda dini bir gün yerine ülkede yaşayan herkesi kucaklayacak bir günün resmi tatil yapıldığı ifade edildi. (Köln/EVRENSEL)