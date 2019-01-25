Macron, ev vergisini kaldırmayı vadetti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede yılda bir kez ödenen ev vergisini kaldıracağını söyledi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Macron, sarı yeleklilerin eylemlerinin ardından düzenlenen müzakere toplantıları çerçevesinde ülkenin güneyindeki Bourg-de-Peage semtinde yaklaşık 300 vatandaş ile bir araya geldi. Talepleri dinleyen Macron, Fransızların yılda bir kez ödediği ev vergisinin ülkede sosyal açıdan adaletsizliklere neden olduğunu belirterek, bu vergiyi kaldıracaklarını vadetti.

Ülkede ev vergisinin miktarı, evin konumu ve metrekaresine göre değişiyor.

Macron, yaza kadar da finans yasası çıkaracaklarını söyledi.

Gün içinde Valence kentinde 60 belediye başkanı ile de görüşen Macron, müzakere toplantıları başladığından bu yana ilk kez vatandaşlarla bir araya geldi.

Müzakere toplantıları 15 Mart'a kadar sürecek.

Fransızlar müzakere toplantılarına ek olarak hükümet tarafından internette oluşturulan bir platformda konulara ilişkin fikirlerini ve önerilerini beyan ediyor.

Macron'un nisan ayında yeni eylem planını açıklaması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan eylemler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine isyana dönüştü ve ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Gösterilerde 10 kişi hayatını kaybetti ve 2 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi hapis cezasına çarptırıldı. (DIŞ HABERLER)

Fransa’da son durum: Macron ‘tartışıyor’, Sarı Yelekliler yürüyor