Kılıçdaroğlu, Akşener'e misafir oldu; 'ittifakta sorunlar aşıldı'

Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı’yı makamında kabul eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Ankara’daki evine konuk oldu.

Eşleri ile birlikte akşam yemeğinde buluşan liderler, yerel seçim ittifakına ilişkin işbirliği görüşmelerinde tıkanan ilçelerle ilgili çözüm yolları aradı.

Akşam yemeğinde, başta Akşener’in ikamet ettiği Üsküdar’ın da içinde yeraldığı İstanbul’un ilçeleri ile ilgili uzlaşma sağlandığı aktarıldı.

CNN Türk Muhabiri Ünal Kaya, canlı yayında, yemekte, heyetler arası görüşmelerde anlaşma sağlanamayan yerlerle ilgili değerlendirme yapıldığını söyledi.

Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun mutabakata vardığı belirtilirken, ittifak protokolüne son halinin verileceği ve bir iki gün içinde açıklama yapılacağı öğrenildi. (HABER MERKEZİ)