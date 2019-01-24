24 Ocak 2019 18:32
Marmaris açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Fotoğraf: Wikimedia Commons
Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesinin 86,74 kilometre açığı olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 22,45 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. (Muğla/AA)
YAZARLAR
İhsan ÇARALAN
Ha gayret, ‘Kart-kurt’ demeye dönmek için bir adım kaldı!
Hüsnü ÖNDÜL
Leyla Güven'in özgürlüğü
Erkan AYDOĞANOĞLU
24 Ocak kararlarının izinde
Arif NACAROĞLU
Tataa
Mustafa KÖZ
Beethoven’ın kulakları çınlasın!
A. Cihan SOYLU
Suriye'de aranan “Bekaa!”
Mehmet ÖZYAZANLAR
Algıda arızalılık!..