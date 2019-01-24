Kocaeli Üniversitesinde 1 yılda 2 işçi iş cinayetlerinde katledildi

Eğitim Sen Kocaeli Üniversitesi Temsilciliği, üniversitede son bir yılda yaşanan 2 iş cinayetine dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ek binası inşaatında çalışan işçi Musa Altun, henüz işe başladığı gün yaşanan iş cinayetinde hayatını kaybetmişti.

Eğitim Sen Kocaeli Üniversitesi Temsilciliği imzalı yapılan açıklama şöyle:

"Geçtiğimiz hafta, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ek binası inşaatında çalısan işçi arkadaşımız, Musa Altun, henüz işe başladığı gün iş cinayetiyle hayatını kaybetti.

Musa Altun, kendisine herhangi bir koruyucu ekipman verilmeden, çalışacağı yeri görmeye çalışırken merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Göz göre göre gelen bu iş cinayeti, Kocaeli Üniversitesi’nde ilk kez yaşanmıyor. Yaklaşık 11 ay önce, yine Kocaeli Üniversitesi sorumluluğundaki bir inşaatta çalışan Ali Çalışkan isimli işçi arkadaşımız da yine en temel işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması sonucu yaşanan bir iş cinayetiyle hayatını kaybetti.

Kocaeli Üniversitesinde son 1 yılda iki iş cinayeti yaşandı

Defalarca söyledik, yine söylüyoruz: Bünyesinde “İş Sağlığı ve Güvenliği” bölümleri, lisansüstü programları olan bir üniversitede, Kocaeli Üniversitesi’nde, işçiler, en temel güvenlik önlemlerinden yoksun olarak çalıştırılmaktadırlar. Son 1 yıl içerisinde yaşanan sayısız iş kazası ve 2 iş cinayeti bunun en önemli kanıtıdır.

'YÖNETİMİN GÖREVİ ÖLÜMLERİ DURDURMAK'

Kocaeli Üniversitesi yönetimi, yasalara ve yönetmeliklere uyarak işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini almak, sınırları içerisinde faaliyet gösteren başta inşaat firmaları olmak üzere bütün firmaları bu bakımdan denetlemekle yükümlüdür! Oysa Kocaeli Üniversitesi bunu yapmak yerine, iş cinayetini, protesto eden öğrencilerini gözaltına aldırtmakta, bununla da yetinmeyip soruşturma açmakta ve cezalar yağdırmaktadır. Kocaeli Üniversitesi yönetiminin görevi, işçi ölümlerini durdurmaktır; bu ölümleri protesto edip önlem alınmasını isteyen öğrencilerini cezalandırmak değil!

Daha önce olduğu gibi bu defa da üniversite yönetimi ve diğer yetkililer tarafından sessizce geçiştirilmeye çalışılan bu iş cinayetinin üzerinin örtülmesine ve geçiştirilmesine izin vermeyeceğiz!

Eğitim Sen olarak Kocaeli Üniversitesinin, sınırsız kar hırsı ve onun önünü açan denetimsizlik pervasızlığıyla bir iş cinayeti cehennemine dönüşmesine izin vermeyeceğimizi ve başta üniversite yönetimi olmak üzere yaşanan iş cinayetinin gerçek sorumlularının hesap vermesi için olayın takipçisi olacağımızı bir kez daha kamuoyuna ilan ediyoruz!" (Kocaeli/EVRENSEL)