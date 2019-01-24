Şavşat'ta ölümlü kazaların yaşandığı köprüde yol tepkisi

Artvin'in Şavşat ilçesinde vatandaşlar Yanıklı Köprüsü'nün bulunduğu ve buzlanma nedeniyle sık sık ölümlü kazaların yaşandığı yola, bariyer yapılmasını istedi. Yolda incelemelerde bulunan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan konuyu, Meclis gündemine taşıyacağını dile getirdi.

Yanıklı Köyü'nde bir araya gelen Şavşat Şoförler ve Otomobilciler Odası üyeleri ile vatandaşlar özellikle kış döneminde sık sık kaza yaşanan yola bariyer ve uyarı levhaları konulmasını istedi.

Yolda incelemelerde bulunan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan "Geçmiş yıllarda Şavşat yolunda onlarca canımızı kazaya kurban verdik. Artık bunlar son bulsun. Bu karayolunda standartlara uymayan yerler ortadan kaldırılsın." dedi.

'BU BİZİM KADERİMİZ OLMAMALI'

Yılda 30'a yakın kaza yaşandığı yerde önlemler alınmasını isteyen Şavşat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Bilgehan Koşar da "Yıllardır bu yolda çoğunluğu ölümlü kaza oluyor. Canlarımız, mallarımız gidiyor. Yetkililerimizden bir çözüm istiyoruz. Bu bizim kaderimiz olmamalı. Burası uluslararası bir yol. Gerekli önlemlerin alınmasını rica ediyoruz” dedi.

Fotoğraf: DHA

'BU KAZA NE İLK NE DE SON OLACAK'

Şoför Davut Doğan ise, "Bu köprünün yola uyum sağlamadığı açık. Daha öncede burada bir çok ölümlü kaza olmasına rağmen, yetkililerimiz duyarlılık göstermemiştir. Bu yol bu şekilde olduğu sürece, bu kaza ne ilk ne de son olacak. Yetkililerden bu yola bir çare bulmalarını istiyoruz" dedi.

ÜNİVERSİTELİ GENÇ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Bariyer ve trafik levhası konulması istenilen yolda, 2 gün önce buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet dereye uçmuştu. Kazada üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Cihan Aydın yaşamını yitirmiş, babası Zafer Aydın ile kuzeni Yasin İset yaralanmıştı. (HABER MERKEZİ)