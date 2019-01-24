Murgul Eti Bakır işçileri tutuklandı

Artvin'de Murgul Eti Bakır AŞ’de grev nedeniyle işten atılan ve işe iade davasını kazanan Eti Bakır işçileri patronun verdiği sözleri tutmaması üzerine işletme müdürünün önünü keserek protesto etti. Gözaltına alınan 3 işçi tutuklandı.

İşçiler önce işletme müdürünün yolunu kesip, işe iade ve diğer haklarının iadesini içeren mahkeme kararına neden uyulmadığını sordu. Yaşanan tartışmanın ardından işçiler ifade için karakola götürüldü.

Gözaltına alınan işçiler mahkemeye çıkarıldı. İşçilerden Köksal Eraydın, Arif Arslan, Selçuk Kamiloğlu tutuklandı. Cem Balcı, Cenk Yılmaz, Murat Öztürk ve Ömür Yılmaz ise denetimli serbestlik ile bırakıldı.

Tutuklamalara tepki gösteren Murgullular, işçilerin haksız yere işten atıldığını, atılan işçilerin işsizlik maaşı alamadığını, mahkeme kararının da yerine getirilmediğini söyledi. (Artvin/EVRENSEL)