Eti Bakır işçileri haklarını ve verilen sözlerin tutulmasını istiyor

Artvin Murgul’da grev yaptıkları için işten atılan ve işe iade davasını kazanan Eti Bakır işçileri, patronun verdiği sözleri tutmaması üzerine işletme müdürünün önünü keserek verilen sözlerin tutulmasını istedi.

Artvin Murgul’daki Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır işçileri 2018 yılında zam ve ikramiye taleplerinin karşılanması için greve gitmişler, sonrasında greve giden işçiler işten atılmıştı. Bunun üzerine dava açan işçilerin işe iadesine karar verildi. Eti Bakır patronu ise haklarını isteyen Eti Bakır işçilerine, mahkeme kararına uyacağını, istinaf mahkemesine gitmeyeceğini ve işçilerin haklarını vereceğini söylemişti. Ancak patron verdiği sözleri tutmayarak atılan 35 işçiyi geri almadı, işçilerin haklarını ödemedi.

Bugün işletme müdürünün özel aracıyla seyahat ettiğini öğrenen işçiler bir araya gelerek Murgul’dan Borçka’ya gitmekte olan işletme müdürünün arabasının önünü kesti. Burada işçiler işletme müdürüne verilen sözlerin neden yerine getirmediğini sordu. Yaşanan gerginlik üzerine polis ve jandarma olay yerine gelerek işçileri ikna etmeye çalıştı ancak işçiler işletme müdürünün arabasını bekletmeye devam etti. İşçiler sorunların çözülmesi için Cengiz A.Ş.’nin yetkililerinin gelmesini istedi. Olay yerine gelen Murgul Kaymakamı işçilerle görüşmek istedi. İşçi temsilcileri sorunların çözümünü görüşmek üzere Kaymakamla birlikte Kaymakamlığa gitti. Bu arada yolu kapatan işçilerin emniyet tarafından ifadelerinin alınacağı belirtildi. (Artvin/EVRENSEL)