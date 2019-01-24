Hatayspor, Başakşehir'i Türkiye Kupası'nın dışında bıraktı: 4-1
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Başakşehir'i 4-1 mağlup eden Hatayspor çeyrek finale yükseldi.
Fotoğraf: Cem Genco/AA
Başakşehir, Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Hatayspor ile deplasmanda karşılaştı. Karşılaşmadan 4-1 galip ayrılan Hatayspor, Başakşehir'i kupanın dışında bırakarak çeyrek finale yükseldi. İstanbul'da oynanan ilk maçı Başakşehir 1-0 kazanmıştı.
Hatayspor'un golleri 12'nci dakikada Yusuf Abdioğlu, 25'te Mirkan Aydın, 44'te Selim Ilgaz ve 65'inci dakikada yine Mirkan Aydın'dan geldi. Başakşehir'in tek golünü ise 19'uncu dakikada Milos Jojic kaydetti.
Maç sonucu|— Hatayspor (@Hatayspor_FK) 24 Ocak 2019
Hatayspor’umuz 4-Medipol Başakşehir 1
Ziraat Türkiye Kupası’nda Çeyrek finaldeyiz. pic.twitter.com/siOChslcP8
TFF'nin açıkladığı fikstüre göre çeyrek finalin ilk ayağı 5-6-7 Şubat tarihlerinde oynanacak. Yarı finale yükselecek ekiplerin belli olacağı rövanş karşılaşmaları ise 26-27-28 Şubat tarihlerinde olacak.
Kenetlendik geliyoruz#Hatayspor #haydihepbirliktetribüne pic.twitter.com/VN4uwSxj5u— Hatayspor (@Hatayspor_FK) 24 Ocak 2019
(SPOR SERVİSİ)