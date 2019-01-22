Demba Ba, Başakşehir'e transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Senegalli golcü Demba Ba'yı transfer etti.

Süper Lig'de lider durumda olan Başakşehir'den konuya dair resmi Twitter hesabından Godfather ve Müslüm Gürses'i içeren sosyal medya paylaşımı yapıldı:

34 yaşındaki Senegalli golcü Demba Ba, Çin'de Şanghay Şenhua forması giyiyordu.

Demba Ba, Süper Lig'de Beşiktaş ve Göztepe'de oynadı. Geçtiğimiz yıl Göztepe formasıyla 13 maçta 7 gol attı. Şanghay Şenhua ile ise 17 maçta 5 gol kaydetti.

Çıkışını Belçika ekibi Royal Excelsior'la yapan Demba Ba kariyerinde daha önce Chelsea, Newcastle United, West Ham United, Hoffenheim gibi takımlarda oynadı. (SPOR SERVİSİ)