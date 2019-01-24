24 Ocak 2019 09:22
Maraş’ta iş cinayeti: Üzerine pamuk balyası devrilen işçi öldü
Maraş’ta çalışırken üzerine pamuk balyası devrilen bir işçi hayatını kaybetti.
Fotoğraf: AA
Maraş’ın Türkoğlu ilçesindeki bir fabrikada üzerine pamuk balyası devrilen işçi yaşamını yitirdi. Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi'deki bir iplik fabrikasında çalışan Dahil Bolat'ın (50) üzerine çalışma esnasında pamuk balyası devrildi.
Bolat'ın mesai arkadaşları balyayı kaldırıp, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Fabrikaya gelen sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. İşçinin cesedi otopsi için Türkoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (Maraş/AA)
ETİKETLER: Maraşiş cinayeti
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