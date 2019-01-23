"Bakan Soylu kaybolan silahları unuttu mu?"

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kaybolan silahları bir kez daha Meclis gündemine taşıdı.

Darbe girişimi sırasında kaybolan silahlardan biri ile işlenen cinayet davasının sonuçlanması üzerine konuyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya verdiği bir soru önergesi ile tekrar gündeme getiren Taşcıer, “Aradan geçen iki buçuk yılın ardından, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kaybolan silahların akıbeti ile ilgili bir sonuca ulaşılmış mıdır?” diye sordu.

Taşcıer, Ankara Valiliğinin, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Ankara Emniyet Müdürlüğü mensuplarına sadece kimlik kontrolü yapılarak, zimmet kaydı tutulmaksızın silah ve mühimmat dağıtımı yapıldığını ifade ettiğini hatırlatarak Soylu’ya şu soruları yöneltti:

“Tüm Türkiye’de bu şekilde kaç silah dağıtılmıştır? Kaçı geri teslim edilmiştir? 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra kaç kişi kayıp ve çalıntı silah ile yakalanmıştır? Bunların kaçı 15 Temmuz darbe girişimi sırasında kaybolan silahlar ile yakalanmıştır? Bu kişiler hakkında ne işlem yapılmıştır?”(İstanbul/EVRENSEL)