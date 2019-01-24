24 Ocak 2019 03:45

RTÜK’te yeni başkan Ebubekir Şahin'e bir geçersiz oy

AKP’li üye Ebubekir Şahin'in RTÜK başkanı seçildiği oylamada, geçersiz sayılan bir oyda 3 AKP’li üyenin isminin yer alması dikkat çekti.

RTÜK’te yeni başkan Ebubekir Şahin'e bir geçersiz oy

Ebubekir Şahin (Fotoğraf: RTÜK)

    • Paylaş

    Birkan BULUT
    Ankara

    RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya’nın istifasının ardından yerine AKP’li RTÜK Üyesi Ebubekir Şahin seçildi. Oylamada, geçersiz sayılan bir oyda 3 AKP’li üyenin isminin yer alması dikkat çekti.

    RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya’nın tartışmalara yaratan istifasının ardından yerine AKP’li RTÜK Üyesi Ebubekir Şahin seçildi. 5 AKP, 2 MHP ve 2 CHP kontenjanı olmak üzere 9 üyeden oluşan üst kurulda en az 5 oy alan üye RTÜK Başkanlığına seçilebiliyor. CHP’li üye İlhan Taşcı’nın mazeretli olarak katılmadığı toplantıda 8 üye yer aldı. Başkan seçilmesi istenilen RTÜK üyesinin isminin yazılı olduğu kağıdın atılması ve gizli oylama yöntemiyle yapılan seçimde, edinilen bilgiye göre bir boş ve bir geçersiz oy çıktı. Geçersiz sayılan oyda RTÜK’ün AKP kontenjanından seçilen İlhan Yerlikaya, Ebubekir Şahin ve Taha Yücel’in isimleri yer aldı. Geçersiz oyun AKP üyelerinden biri tarafından atıldığı konuşulurken, seçimde 6 oy alan Şahin, AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla RTÜK Başkanlığına seçildi.

    SARAY’IN ‘LAYIK GÖRDÜĞÜNÜ’ GİZLEMEDİ

    Şahin’in seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ettiği öğrenildi. Mecliste milletvekillerinin oylarıyla seçilen RTÜK üyelerinin başkan olarak belirlediği Ebubekir Şahin’in, konuşmasında ilk olarak “Beni bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederim” ifadelerinin ardından en son kendisini seçen üst kurul üyelerine teşekkür etti.

    1974 Rize doğumlu olan Ebubekir Şahin, 1995 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olduktan sonra, 2002 yılında Gazetecilik Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans yaptı. İçişleri Bakanlığı, TBMM, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, RTÜK, Başbakanlık gibi çeşitli kurumlarda yöneticilik yapan Şahin, Anadolu Ajansında Genel Müdür Yardımcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşar olarak görev aldı. 2017’de RTÜK üyeliğine seçilen Şahin, dün yapılan toplantıda başkan seçildi.

    RTÜK'ün yeni başkanı Ebubekir Şahin oldu

    RTÜK'ün yeni başkanı Ebubekir Şahin oldu

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    TARİŞ işçilerinden miting çağrısı
    SONRAKİ HABER

    Saadet Partisi, 277 belediye başkan adayını açıkladı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Ha gayret, ‘Kart-kurt’ demeye dönmek için bir adım kaldı!

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Leyla Güven'in özgürlüğü

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    24 Ocak kararlarının izinde

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Tataa

     Mustafa KÖZ
    Mustafa KÖZ

    Beethoven’ın kulakları çınlasın!

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Suriye'de aranan “Bekaa!”

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Algıda arızalılık!..
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Venezuela’da ABD-sağ muhalefet yapımı darbe girişimi
    Venezuela’da ABD-sağ muhalefet yapımı darbe girişimi

    Venezuela’da ABD destekli Juan Guaido kendini geçici başkan ilan etti. Maduro, ABD hükümetiyle tüm diplomatik ve siyasi ilişkileri kesti.

    Konya'da PTT’ye ait kargo binasında patlama: 2 çalışan yaralandı
    Konya'da PTT’ye ait kargo binasında patlama: 2 çalışan yaralandı

    Konya Mevlana Posta İşletme Merkezi'nin kargo bölümünde patlama meydana geldi. Patlamada 2 PTT çalışanı yaralandı.

    ‘Cumhurbaşkanı özel korumasının yeğeniyim dedi’ polisleri tehdit etti
    ‘Cumhurbaşkanı özel korumasının yeğeniyim dedi’ polisleri tehdit etti

    Bursa’da, trafikte dur ihtarına uymayan sürücü yakalanınca, ‘Benim amcam Cumhurbaşkanının özel koruması. Hepiniz göreceksiniz’ dedi.

    ‘Gülperi’: Kadının gelenekten kopamadan özgürleşme çabası
    ‘Gülperi’: Kadının gelenekten kopamadan özgürleşme çabası

    Gülperi özgürleşme arzusunu diri tutabilecek, yenik düşmeyecek biri izlenimi veriyor.

    CHP’li Utku Çakırözer: Yatırım devletten, propaganda AKP’li adaydan
    CHP’li Utku Çakırözer: Yatırım devletten, propaganda AKP’li adaydan

    AKP’nin Odunpazarı adayı Volkan Doğan, valilik tarafından sokaklara döşediği taşları kendi projesi gibi sundu.

    İspanya’da Atocha olayı: Emek savunucularını katlettiler
    İspanya’da Atocha olayı: Emek savunucularını katlettiler

    İspanya’da, silahlı faşişt bir grup 24 ocak 1977’de Atocha Caddesinde bulunan hukuk bürosuna yaptığı silahlı baskında 5 hukukçuyu katletti.

    İZBAN işçileri: Bu yaklaşım sürerse iki yıl sonra da grev kaçınılmaz
    İZBAN işçileri: Bu yaklaşım sürerse iki yıl sonra da grev kaçınılmaz

    Grevleri yasaklanan İZBAN işçilerinin sözleşmesi Yüksek Hakem Kurulu tehdidiyle ortalama yüzde 26 ile sonuçlandırıldı.

    NAMET işçisi yazdı: Küçük adımlarımız büyük sonuçlar verecek
    NAMET işçisi yazdı: Küçük adımlarımız büyük sonuçlar verecek

    Kocaeli'deki NAMET fabrikasında çalışan bir işçi, çalışma koşullarını ve bu koşulların değişmesi için ne yapılması gerekiğini Evrensel'e yazdı.

    'Kanlı Ay' tutulması gerçekleşti
    KANLI AY TUTULMASI GERÇEKLEŞTİ. TUTULMADAN FOTOĞRAFLAR...

    Sennur Sezer’in yaşamı tiyatro sahnesinde: Bir Şiirdir Sennur Sezer
    Sennur Sezer’in yaşamı tiyatro sahnesinde: Bir Şiirdir Sennur Sezer
    Muhammed Salah sosyal medya hesaplarını kapattı
    Muhammed Salah sosyal medya hesaplarını kapattı
    2019’da yaşanacak önemli gök olayları
    2019’da yaşanacak önemli gök olayları
    Gaziantepspor ligden çekildiğini duyurdu
    Gaziantepspor ligden çekildiğini duyurdu
    TARİŞ işçilerinden miting çağrısı
    TARİŞ işçilerinden miting çağrısı

    Sendikalaştıkları için işten atılan Gıda-İş üyesi TARİŞ işçileri, yarın fabrika önünde yapılacak mitinge çağrı yapıyor.

    RTÜK’te yeni başkan Ebubekir Şahin'e bir geçersiz oy
    RTÜK’te yeni başkan Ebubekir Şahin'e bir geçersiz oy

    AKP’li üye Ebubekir Şahin'in RTÜK başkanı seçildiği oylamada, geçersiz sayılan bir oyda 3 AKP’li üyenin isminin yer alması dikkat çekti.

    Doğa savunucuları: Dersim’de nesli tükenmekte olan canlılar avlanıyor
    Doğa savunucuları: Dersim’de nesli tükenmekte olan canlılar avlanıyor

    Dersim'deki doğa savunucuları, nesli tükenmekte olan hayvanları avlayanlara caydırıcı cezaların verilmesini istiyor.

    "Kayyımla 2 yılda kültür özünden kopartıldı"
    "Kayyımla 2 yılda kültür özünden kopartıldı"

    Diyarbakır'da belediyenin eski Kültür ve Sanat Daire Başkanı Cevahir Sadak, tiyatro kapatan, sanatçıları işten atan kayyımın 'icraatları'nı anlattı.

    Tunus'ta öğretmenler çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyor
    Tunus'ta öğretmenler çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyor

    Tunus'ta yüzlerce öğretmen, maaşlarına zam yapılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle eylem yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Putin-Erdoğan görüşmesi sona erdi
    Putin-Erdoğan görüşmesi sona erdi

    Rusya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sona erdi.

    Sakarya gazetesinde "fıkra" diye tecavüzü övdüler
    Sakarya gazetesinde "fıkra" diye tecavüzü övdüler

    Sakarya gazetesi yayınladığı fıkra ile bir rezalete imza attı. Tecavüzün esprili bir şekilde anlatıldığı gazeteye sosyal medyadan tepki yağdı.

    24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü: Sesimiz kesilirse nefes de kesilir
    24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü: Sesimiz kesilirse nefes de kesilir

    Tutuklu HHB ve ÇHD’li 5 avukat, yarın hukuksuzluklara karşı açlık grevine başlayacak, birçok yerde de avukatlar eylem yapacak.

    'Kaçak Saray'ın yazarıyla karıştırıp, doçentlik kadrosu vermediler!
    'Kaçak Saray'ın yazarıyla karıştırıp, doçentlik kadrosu vermediler!

    Kocaeli Üniversitesi'nin, Ali Hakan Evik’e, 'Kaçak Saray' kitabını hazırlayan Ali Hakkan ile isim benzerliğinden dolayı kadro vermediği ortaya çıktı.

    GÜNCELLENDİ
    Manisa ve Balıkesir'de işçi servisleri kaza yaptı: 2 ölü, 44 yaralı
    Manisa ve Balıkesir'de işçi servisleri kaza yaptı: 2 ölü, 44 yaralı

    Manisa ve Balıkesir'de yaşanan iki ayrı işçi servisi kazasında toplam 2 kişi öldü, 6'sı ağır 44 kişi de yaralandı.

    "Bakan yeğeniyim" diyerek doktora saldırdı
    "Bakan yeğeniyim" diyerek doktora saldırdı

    Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde hasta yakını Emirhan A., hem randevuya geç kaldı hem de "Bakan yeğeniyim" diyerek doktora saldırdı.

    Dev Yapı-İş: Kazanımlarımıza sahip çıkalım
    Dev Yapı-İş: Kazanımlarımıza sahip çıkalım

    Dev Yapı-İş, Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatındaki direnişle ilgili açıklama yaptı: Direşin kazanımlarının takipçisi olacağız.

    GÜNCELLENDİ
    İş cinayetinde hayatını kaybeden Sedat Yeşilköy nasıl öldü?
    İş cinayetinde hayatını kaybeden Sedat Yeşilköy nasıl öldü?

    EMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Beyza Metin ile iş cinayetinde hayatını kaybeden Sedat Yeşilköy'ün ölümünü konuştuk.

    "Danone patronu işçilerin iradesine saygı göstersin"
    "Danone patronu işçilerin iradesine saygı göstersin"

    Lüleburgaz’da bulunan Danone fabrikasında patronun sendika baştemsilcisine tehditleri ve işçilerin örgütlülüğüne yönelik baskılarına tepki gösterildi.

    Ömer Fethi Gürer: Üretici desteklenmezse meyve-sebze yanacak
    Ömer Fethi Gürer: Üretici desteklenmezse meyve-sebze yanacak

    CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çiftlik’te ilçe pazarını ziyaret ederek, pazarcı esnafı ve vatandaşların sorunlarını dinledi. 

    Müjdat Gezen hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı
    Müjdat Gezen hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı

    Anadolu Cumhuriyet Savcılığı, Müjdat Gezen hakkındaki adli kontrol kararını kaldırdı.