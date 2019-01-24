RTÜK’te yeni başkan Ebubekir Şahin'e bir geçersiz oy

Birkan BULUT

Ankara

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya’nın istifasının ardından yerine AKP’li RTÜK Üyesi Ebubekir Şahin seçildi. Oylamada, geçersiz sayılan bir oyda 3 AKP’li üyenin isminin yer alması dikkat çekti.

RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya’nın tartışmalara yaratan istifasının ardından yerine AKP’li RTÜK Üyesi Ebubekir Şahin seçildi. 5 AKP, 2 MHP ve 2 CHP kontenjanı olmak üzere 9 üyeden oluşan üst kurulda en az 5 oy alan üye RTÜK Başkanlığına seçilebiliyor. CHP’li üye İlhan Taşcı’nın mazeretli olarak katılmadığı toplantıda 8 üye yer aldı. Başkan seçilmesi istenilen RTÜK üyesinin isminin yazılı olduğu kağıdın atılması ve gizli oylama yöntemiyle yapılan seçimde, edinilen bilgiye göre bir boş ve bir geçersiz oy çıktı. Geçersiz sayılan oyda RTÜK’ün AKP kontenjanından seçilen İlhan Yerlikaya, Ebubekir Şahin ve Taha Yücel’in isimleri yer aldı. Geçersiz oyun AKP üyelerinden biri tarafından atıldığı konuşulurken, seçimde 6 oy alan Şahin, AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla RTÜK Başkanlığına seçildi.

SARAY’IN ‘LAYIK GÖRDÜĞÜNÜ’ GİZLEMEDİ

Şahin’in seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ettiği öğrenildi. Mecliste milletvekillerinin oylarıyla seçilen RTÜK üyelerinin başkan olarak belirlediği Ebubekir Şahin’in, konuşmasında ilk olarak “Beni bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederim” ifadelerinin ardından en son kendisini seçen üst kurul üyelerine teşekkür etti.

1974 Rize doğumlu olan Ebubekir Şahin, 1995 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden mezun olduktan sonra, 2002 yılında Gazetecilik Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans yaptı. İçişleri Bakanlığı, TBMM, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, RTÜK, Başbakanlık gibi çeşitli kurumlarda yöneticilik yapan Şahin, Anadolu Ajansında Genel Müdür Yardımcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşar olarak görev aldı. 2017’de RTÜK üyeliğine seçilen Şahin, dün yapılan toplantıda başkan seçildi.