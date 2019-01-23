Patronların ‘ekonomik büyüme’ endişesi arttı

PricewaterhouseCoopers'ın (PwC) her yıl olduğu gibi Davos, dünya ekonomik forumu yıllık toplantısında açıkladığı ‘22. Küresel Ceo araştırmasına göre, geçtiğimiz yıl büyüme konusunda oldukça iyimser olan küresel CEO’lar 2019 yılı için kötümser. Patronlar, bu yıl yavaşlama trendine giren global ekonomi görünümüne istinaden daha ihtiyatlı bir duruş sergiledi.

PwC anketine katılan 1378 patronun yüzde 30’u gelecek 12 ayda küresel ekonomik büyümenin azalacağını düşünüyor. Geçen sene yüzde 5 olan bu oranın yaklaşık altı kat artması karamsarlıkta önemli bir artışa işaret ediyor. Bu oran geçen yıl küresel ekonomik beklentiler ile ilgili yüzde 29’dan yüzde 57’ye rekor yükseliş gösteren iyimserlik ile keskin bir tezat oluşturuyor.

Geçen yıl 2018’e ilişkin küresel büyümeye yönelik iyimserlikte rekor bir sıçrama görülmüş; bu iyimserliğin hemen hemen her bölgede olması dikkat çekmişti. Bu yıl ise durum o kadar parlak değil; Patronların yüzde 30’u küresel ekonomik büyümede yavaşlama beklediğini belirtti. Geçtiğimiz yıl bu oran yalnızca yüzde 5 idi.

PATRONLAR ŞİRKETLERİNE GÜVENİYOR

PwC anketinden öne çıkanlar ise şöyle oldu:

Küresel patronlar arasında 2019’de ekonomik büyümenin artacağına yönelik iyimser beklenti yüzde 42 iken Türkiye’deki patronlar için bu oran yüzde 44.

Patronların yüzde 82’si kendi şirketlerinin gelecek 12 ay içinde büyüme potansiyeline güvendiklerini söylerken Türkiye’deki patronlar 63’lük oran ile geçen yıl olduğu gibi küresel patronlara göre daha ihtiyatlı.

Orta vadeli görünüme bakıldığında ise Türkiye’deki patronlar dünya trendine yaklaşıyorlar. Küresel patronların yüzde 85’i önümüzdeki 3 yıl içinde şirketlerinin büyüme potansiyeline güvendiklerini dile getirirken Türkiye’deki patronların yüzde 87’si bu görüşü paylaşıyor.

YENİ PAZAR ARANIYOR

2019 yılında büyüme için hedef olarak görülen piyasaların başında gelen ABD gerilemeye rağmen Çin’e karşı liderliğini korurken bu iki ülkeyi Almanya ve Hindistan takip ediyor. ABD, gelecek 12 ay için büyümede lider pazar konumunu koruyor. Bununla birlikte birçok CEO diğer pazarlara odaklanmaya başlıyor. Bu eğilim, ABD lehine oyların 2018’de yüzde 46’dan 2019’da yüzde 27’ye düşmesi ile kendini gösteriyor. Arayı kapatmasına rağmen Çin’in popülerliği de 2018’de yüzde 33’den 2019’da yüzde 24’e düşüyor. Türkiye’deki patronların yurt dışında büyüme konusunda sıraladığı 3 ülke ise geçen iki yılla paralel bir trend ile Almanya (yüzde 23), ABD (yüzde 22) ve Çin (yüzde 19) şeklinde oldu.

Piyasada, sosyal ve ekonomik tehlikelerle ilgili endişeler çeşitleniyor. Küresel patronlar aşırı regülasyon (yüzde 35), politika belirsizliği (yüzde 35), doğru yeteneklere erişim (yüzde 34) ve ticaret savaşları (yüzde 31) konusunda “çok endişeli” olduklarını belirtiyor.

TÜRKİYE’DE ENDİŞE DÖVİZ KURU

Türkiye’deki Patronların en endişeli oldukları konuların başında ise geçen yıldan bu yana yaşanan ekonomik gelişmelerin de doğruladığı gibi döviz kuru dalgalanması (yüzde 80), politika belirsizliği (yüzde 55), jeopolitik belirsizlikler (yüzde 47) ve belirsiz ekonomik büyüme (yüzde 46) geliyor.

Küresel patronlar bu yıl gelir artışı sağlamak için ilk olarak operasyonel verimliliğe (yüzde 77) ve organik büyümeye (yüzde 71) odaklanmayı planlıyor. Türkiye’deki patronlar da ilk sırada yüzde 65 ile operasyonel verimliği dile getirirken ikinci sırada yüzde 58 ile yeni bir ürün veya hizmet tanıtımına yöneleceklerini söylüyor.

Bu yıl CEO araştırmasında patronların yapay zekâ konusundaki görüşleri de detaylı bir şekilde incelendi. Patronların yaklaşık üçte ikisi yapay zekanın internetten daha büyük bir etkiye sahip olacağını düşünüyor. Türkiye’deki patronların yüzde 73’lük oranla daha hassas olduğu görülüyor. (HABER MERKEZİ)