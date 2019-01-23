25 yaşındaki çarkçı Semih Solak Kerç Boğazı'ndaki gemi yangınında öldü

Kerç Boğazı’nın Rusya kıyısında meydana gelen patlamaların ardından 2 gemide çıkan yangında hayatını kaybeden gemicilerden birinin, Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Balıklıçeşme köyünden 25 yaşındaki Semih Solak olduğu öğrenildi.

DHA'da yer alan habere göre, Semih Solak, ocak ayından bu yana ‘Candy’ isimli gemide, ikinci çarkçı olarak çalışıyordu.

Kerç Boğazı'ndan hareket eden, Tanzanya bayraklı oldukları belirtilen 'Candy' ve 'Maestro' isimli gemilerde patlama yaşandı ve ardından yangın çıktı.

Kerç Boğazı'ndaki gemi yangınında hayatını kaybeden Semih Solak Fotoğraf: DHA

İki gemide çıkan yangında 14 kişi hayatını kaybetti. Çıkan yangında hayatını kaybedenlerden birinin, Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Balıklıçeşme köyünden Semih Solak olduğu öğrenildi. Bugün Semih Solak'ın Biga ilçesi Balıklıçeşme köyünde bulunan ailesine haber verildi.

‘ŞİRKETTEN HİÇBİR BİLGİ YOK’

Semih Solak'ın babası Sadık Solak, "Televizyonda haberlerden izledik. 20 gün oldu oğlum bu gemiye gideli. 20 gündür o gemideydi. İstanbul'dan indi, Suriye'ye gitti. Suriye'den döndüler, Rusya'ya gittiler. Ben gemiye gittikten sonra öğrendim tanker olduğunu. Rusya'dan herhalde doğalgaz olarak yüklenmiş. 2 gün önce oğlumla internetten görüştük. 'Baba yükledik açıklarda bekliyoruz. Şirketin diğer gemisi gelecek. Ona aktarma yapacağız. Ondan sonra tekrar dolum yapıp, Suriye'ye gideceğiz' dedi. Sonra haberlerde bu olayı izleyince, bu aktarma olayından haberim olduğu için şüphelendim. Telefonla arıyorum. Cevap vermiyor. Şimdi öldüğü haberini aldık. Şu anda Kırım'da hastanede morgdaymış. Şu anda şirketten hiçbir bilgi yok. Şirketin telefonlarına da ulaşamıyoruz. Bir iki çarkçı arkadaşlarım var. Onlar araştırdılar ancak bilgi alamadık” dedi.

Kerç Boğazı'ndaki gemi yangınında hayatını kaybeden Semih Solak'ın babası Sadık Solak Fotoğraf: DHA

‘DOĞRU DÜZGÜN ŞİRKETİN İSMİNİ BİLE BİLMİYORUZ’

Baba Solak, oğlu Semih’in şirketi yeni değiştirdiğini anlattı, “Doğru düzgün şirketin ismini bile bilmiyoruz. 20 gün oldu. Başka bir şirketten indi. Telefon etti, 'Baba, geliyorum' dedi. 'Oğlum nisana kadar çalışacaktın, ne oldu?' dedim. 'Bilmiyorum çarkçı başı bizi takım olarak indirdi' dedi. 2 saat sonra tekrar aradı, 'Baba başka bir gemiden haber aldım. Beni çağırdılar. O gemiye gidiyorum, gelmeyeceğim' dedi. '3-4 ay boşta kalmayayım' dedi. 11 Mayıs'ta bedelli askerliğini yapmaya gidecekti” dedi. (HABER MERKEZİ)