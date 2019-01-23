Jeotermal kuyusunda sıcak su patlaması: 1 işçi yaralı

Manisa Alaşehir’de Toygar Mahallesi Çayyeri Mevkii'nde bulunan özel şirkete ait jeotermal kuyusunda, ağız kısmındaki yırtılma nedeniyle sıcak su patlaması meydana geldi.

Saatte yaklaşık 100 ton debi ile akan sıcak su, havaya fışkırarak, çevreye yayıldı.

Bu sırada kuyunun yakınında bulunan işçilerden 26 yaşındaki M.Ö.'nün bacağında sıcak su nedeniyle yanık meydana geldi.

İşçi, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alındı.

Sıcak su toplam 30 dönümlük alandaki üzüm bağlarını da göle çevirdi.

'ARTIK BAĞLARIMIZDA OT BİLE YETİŞMEZ'

Bağı sıcak suyla dolarak zarar gören ziraat mühendisi Hakan Turhan, "Resmi makamlara gerekli dilekçemizi verdik. Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sıcak su patlamasını tespit etti. Sıcak sudan numuneler aldı. Su çok fazla sıcaktı. Suda sarımsı bir renk var. Bunlarla ilgili tespitleri yaptırdık. Çıkan su, çok yüksek dereceli bir su. Artık burada ot bile yetişmeyeceği geçmişte yaşanan örneklerle tescillenmiştir. Bu bağlardan kesinlikle ürün alacağımızı düşünmüyoruz. 4-5 yıl burada herhangi bir bitki yetişmeyecektir" dedi.

Şirket yetkilileri de kuyudan fışkıran sıcak suyun durdurulması için çalışmaların devam ettiğini belirtirken, jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. (Manisa/DHA)