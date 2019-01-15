Kredi borcunda gelecek taksitler de yapılandırma kapsamına alındı

Ekonomik krizin gölgesinde gidilecek yerel seçim öncesinde ‘kredi kartı borcunu ödemekte zorlananlara’ devlet bankaları aracılığıyla getirilen kredi imkânı hakkında hâlâ yanıtlanmamış çok sayıda soru var.

Gazete Duvar’dan Beril Köseoğlu’nun haberine göre; Ziraat Bankası bugün şubelere gönderdiği yönergeye göre müşterinin kapatmayı istediği karta bağlı olan gelecekteki taksitler de, Ziraat Bankası’nın verdiği kredi ile kapatılabilecek.

Yönergede, “31 Aralık 2018’den önce olmak kaydıyla, gelecek döneme ilişkin taksit tutarlarının da yapılandırma kapsamına dahil edildiği” belirtiliyor. Yani şubelere iletilen bu bilgi ile Birleştiren İhtiyaç Kredisi artık sonraki dönemlerdeki taksitleri de kapsıyor.

TESK: YAPILANDIRMA TAKİPTEKİ KREDİLERİ DE KAPSAMALI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise kredi borcu yapılandırma kampanyası başlatan iki bankanın, takipteki kredileri de kapsama alması gerektiğini belirterek, “Takipte olan 684 bin 360 kişiye bu imkanın tanınması gerekiyor” ifadesini kullandı.

Bireysel kredi kartlarında 102,4 milyar liralık toplam borç bulunduğuna dikkati çeken Palandöken, bunun 6,5 milyar lirasının takipteki krediler olduğunu aktardı. Bireysel kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısının, geçen yılın ekim ayı itibarıyla 2 milyon 485 bin kişiye ulaştığına işaret eden Palandöken, 10 ayda takibe düşen kredi kartı borçlu sayısının 684 bin 360 kişi olduğunu ifade etti.

Ziraat Bankası ile başlayan kredi kartı borcu yapılandırmasına Vakıfbank'ın da katıldığını hatırlatan Palandöken, “Bu iki banka, takipteki kredileri de yapılandırma kapsamına almalı. Takipte olan 684 bin 360 kişiye bu imkanın tanınması gerekiyor. Çünkü kredi kartı sahipleri zaten ödemesi gereken asgari miktarı da ödeyemediği için kredi kartı borçları takibe düşüyor. Aynı zamanda yapılandırma kapsamında birçok belge sunulması ve işlemlerin yapılması isteniyor. Gecikmiş borcun olmaması, tapu, iki imza gibi işi yokuşa süren prosedürler süreci uzatıyor. Kredi kartı borç yapılandırmasında, yapılandırmaya ulaşmak isteyen vatandaşların önündeki bu engeller kaldırılmalı ve takipteki krediler de kapsama alınmalı” değerlendirmesinde bulundu. (EKONOMİ SERVİSİ)