Aile Bakanı Zümrüt'e kadın cinayeti ve çocuk istismarı soruları

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması talebiyle Meclise soru önergesi verdi. Malatya’da art arda yaşanan kadına yönelik şiddet, kadın cinayeti ve çocuk istismarı olaylarını Bakan Selçuk’a soran Güzel, “Gelen bu haberler için özel bir araştırmanız ve politikanız var mıdır? Bu haberlerin devamının gelmemesine ilişkin bir çalışma yapıyor musunuz?” diye sordu.

Kadına yönelik şiddet son yıllarda ciddi artış gösterdiği, her gün en az birkaç kadının öldürüldüğü, onlarcasının şiddete maruz kaldığı, çocuk istismarının artarak devam ettiği bir gündemde Malatya’da son üç hafta içinde “öldürmekle tehdit ve taciz”, “iki kadının öldürülmesi” ve “cinsel istismar” olmak üzere üç ayrı haber basına yansıdı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel de yaşanan kadına ve çocuğa yönelik cinayet, şiddet ve istismar vakalarına ilişkin Bakan Semra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması isteğiyle Meclise soru önergesi verdi.

Özkan O. tarafından sistematik şiddete maruz bırakılan Sevkan G., Ümit G. tarafından öldürülen boşanma aşamasında olduğu hamile eşi S.G. ve annesi A.F.Y. ve yine Doğanşehir’de yaşanan sistematik istismar olayının hatırlatıldığı önergede “2019 yılı içerisinde art arda gelen bu haberlerin tedirgin edici olduğunu ve kadınların hayatını tehlike altına attığını biliyoruz” dedi. Güzel, yaşanan olaylarla ilgili Bakan Selçuk’un şu sorulara cevap vermesini istedi:

Kadına yönelik şiddet ile mücadele kapsamında bakanlığınızın etkili politikalar ürettiğini düşünüyor musunuz? Bu şiddet vakalarının artmasını nasıl açıklıyorsunuz?

Kadına yönelik şiddete dair toplumsal olarak etkin politikalar üretilmediği sürece bu vakaların artacağı aşikardır. Erkeği koruyan cezalar mevcutken ve toplumsal olarak bununla mücadele etme politikaları etkin olarak yürütülmüyorken bu şiddet olaylarını nasıl durdurmayı planlıyorsunuz?

Yukarıda bahsi geçen kadınlardan Sevkan G.’nin bu şekilde can güvenliğinin olmadığının farkında mısınız? Defalarca tehdit edilmesine ve şikayetçi olmasına rağmen Özkan O. isimli erkeğin 40 gün sonra cezaevinden çıkınca tekrar aynı şiddeti uygulamayacağının bir garantisi var mıdır?

Sevkan G.’nin başına herhangi bir şiddet vakasının daha gelmesi durumunda bu konuda bakanlığınızın açıklaması ne olacaktır?

Sinyalizasyon sistemi ile eve hapsolan Sevkan. G.’nin herhangi bir suçu olmamasına rağmen can güvenliği için evden dışarı çıkamamasının, Özkan. O.’nun ise dışarıda özgürce dolaşabilmesinin kadını korumayan aksine seyahat özgürlüğünü kısıtlayan bir uygulama olduğunu düşünüyor musunuz?

Kadın cinayetleri dosyalarına getirilen getirilen gizlilik kararlarının gerekçesi nedir?

Şiddeti uyguladıktan sonra değil şiddet meydana gelmeden önce bu olayların engellenmesi gerekirken bu konuda neden etkili politikalar üretmiyorsunuz?

Bir erkeğin gündüz vakti iki kadını sokak ortasında vurabilme cesaretini göstermesinin altında yatan şey “bir cinnet anı” mıdır, kadınları katleden erkeklerin cezasız kalması sonucu diğer erkekleri de cesaretlendirmesi midir?

Kadınların özgür bireyler olarak boşanma haklarını kullanmak istemesinin erkekler tarafından “cezalandırmayla” sonuçlandırılmasının toplumsal bir sorun olduğunu düşünüyor musunuz?

Eğer düşünüyorsanız neden toplumsal cinsiyet alanında etkili eğitimler ve politikalar uygulamıyorsunuz?

Çocuk istismarlarının önüne geçmek için daha etkin politikalar üretmeyi planlamakta mısınız?

Malatya’da kısa sürede art arda gelen bu haberler için özel bir araştırmanız ve politikanız var mıdır?

Çok kısa sürede gelen bu haberlerin tedirgin edici olduğunu ve devamının gelmemesi için neler yapılabileceğini düşünüp buna dair çalışmalar yapıyor musunuz? (HABER MERKEZİ)

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