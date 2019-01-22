Akşener: İzmir'de herhangi bir ilçe paylaşımı konusunda sorun yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener CHP ve İYİ Parti'nin yerel seçimde yapacakları ittifaka ilişkin konuştu. Akşener, "Pek çok ilde sağlandı. Onlar da ilan edilecek. İzmir'de herhangi bir ilçe paylaşımı konusunda sorun yok" dedi.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaretinin ardından bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dünkü görüşmesine ilişkin sorusuna Akşener, "Biz sadece bize bırakılan birkaç konuyu görüştük, o kadar" yanıtını verdi.

"İlçelerde bir anlaşma sağlandı mı?" sorusuna Akşener, "Pek çok ilde sağlandı. Onlar da ilan edilecek, biz adaylar üzerinde konuşmuyoruz, il ve ilçe... İzmir'de herhangi bir ilçe paylaşımı konusunda sorun yok" yanıtını verdi.

Akşener, "hayalet seçmen" iddialarıyla ilgili soru üzerine ise "Onları takip edeceğiz" ifadesini kullandı. (HABER MERKEZİ)