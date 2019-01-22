AYM: Toplantı ve gösteri hakkı ihlal edilmiştir

AYM, katıldığı basın açıklamasından dolayı ceza verilen iki sendika yöneticisinin toplantı ve gösteri hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Sendikacılara tazminat ödenecek. Avukat Selvi Tunçi kararın emsal olduğunu söyledi.

Eğitim Sen’in 2011 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konukevi önünden başlayıp İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde biten “Ana Dilde Eğitime Destek” basın açıklamasına katılan o dönem Şube Yöneticileri Yılmaz Güneş ve Yusuf Karataş hakkında, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiği öne sürülerek kınama disiplin cezası verilmişti. Bunun üzerine Güneş ve Karataş’ın idari makamlarına yaptığı itiraz da reddedildi. İtirazın reddi üzerine sendika tarafından açılan dava ise, Diyarbakır 2. İdare Mahkemesi tarafından “Dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır” diyerek reddediliyor.

AYM TAZMİNAT HÜKMÜ VERDİ

Bunun üzerine, sendikacılık faaliyetleri yapan Güneş ve Karataş Anayasa Mahkemesine (AYM) başvuruyor. AYM’de kararında “Kınama cezası verilmesinin demokratik toplum düzeninin gerekliğine uygun düşmediği ve bu nedenle başvurucuların toplantı özgürlüklerinin ihlal edildiği sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla somut başvuruda ihlalin mahkeme kararından kaynaklandığı anlaşılmaktadır” dedi. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar veren AYM, Güneş ve Karataş’a 2 biner TL maddi tazminat ödenmesine de hüküm verdi.

KARAR EMSAL

O dönem sendikanın avukatlığını yapan Selvi Tunç, kararın emsal bir karar olduğunu söyleyerek, “Bu kararda kişinin devlet memuru olmasının ifade özgürlüğünü kullanamayacağı anlamına gelmeyeceği, katılan kişiye devlet memuru olduğu gerekçesiyle en hafif cezanın bile ihlal olduğunu belirtmiştir. Yine kişinin katıldığı basın açıklamasında diğer katılımcıların attıkları sloganların açıklamaya katılan diğer kişilerin haklarına müdahale etmek anlamına gelmeyeceği de açıkça belirtilmiştir” dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)