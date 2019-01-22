Sur’da öldürülen Helin Şen’in ailesine ‘kusur’ tazminatı

Sokağa çıkma yasağı sırasında Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 12 Ekim 2015 tarihinde ekmek almaya gönderilen ve sokakta öldürülen 12 yaşındaki Helin Hasret Şen’in ailesinin İçişleri Bakanlığı aleyhine açtığı tazminat davası sonuçlandı. Şen’in öldürülmesinin ardından aile, İçişleri Bakanlığından “İdarenin hizmet kusurundan” dolayı tazminat talebinde bulundu. İçişleri Bakanlığı talebi reddederek dosyayı Diyarbakır Valiliğine geri gönderdi.

Bunun üzerine Helin Şen’in ailesi, “İdarenin hizmet kusuruna dayanarak” İçişleri Bakanlığı aleyhine Diyarbakır 3’üncü İdare Mahkemesinde maddi ve manevi tazminat davası açtı.

BAKANLIK: TERÖRLE MÜCADELE GÖREVİ

İçişleri Bakanlığı mahkemeye gönderdiği savunmada, adli soruşturmanın sonucunun beklenmesini, olayda personelin “terörle mücadele” kapsamında görevlerini yerine getirdiği, hizmet kusurunun bulunmadığını, bu nedenlerle davanın reddini istedi.

Mahkeme, İçişleri Bakanlığının davanın açılmaması yönündeki talebini, Anayasa’nın 125’inci maddesinin ilk fıkrası, “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır” hükmüne dayanarak reddetti.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI ETKİLİ OLDU

Elde edilen bilgi ve belgeler ışığında Şen’in, ‘Kobra 11’de görevli Silahçı Polis Memuru A.E. tarafından açılan ateş sonucu ölmüş olabileceği sonucuna varıldığının altını çizen mahkeme, operasyonlar sırasında polis panzerinde bulunan Polis Memuru A.E’nin silahıyla dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu davacılar yakını Helin Hasret Şen’in ölümüne sebep olduğunu, idare tarafından Polis Memuru A.E’nin kusurlu bulunarak disiplin cezası verildiği dikkate alındığında idarenin hizmet kusurunun bulunduğuna yer verdi.

‘İDARE YÜZDE 85, AİLE YÜZDE 15 KUSURLU’

Mahkeme, Şen’in anne ve babasının sokağa çıkma yasağı bulunmasına rağmen 12 yaşındaki çocuklarını ekmek alma amacıyla göndermesinin “Çocuk üzerindeki gözetim ve bakım yükümlülüğünü yerine getirmediği” dikkate alınarak yüzde 15 oranında, idarenin de yüzde 85 oranında kusurlu olduğunu belirterek, ailenin tazminat isteminin kabulüne karar verdi.

314 BİN TL TAZMİNATA HÜKMETTİ

Mahkeme, Helin Şen’in annesi, babası ve kardeşlerine yasal faiziyle birlikte 314 bin TL maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar verdi. (Diyarbakır/MA)