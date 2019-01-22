Güven için eylem yapan kadınlar: Hastaneye gidene kadar darbedildik

Diyarbakır’da kadınlar, açlık grevindeki Leyla Güven’e cezaevi önünde destek vermek istemiş, ancak polisin sert müdahalesine maruz kalmıştı. Basın açıklaması yapan kadınlar, “Cezaevi önünden hastaneye kadar darbedildik” dedi.

Yaşanan duruma ilişkin Dicle Amed Kadın Platformunun Diyarbakır Ofis semtinde bulunan AZC Plaza önünde yapmak istediği basın açıklamasına polis izin vermedi. Basın açıklaması için AZC Plaza önünde toplanan kadınlar, onlarca polis, gözaltı ve zırhlı araçlarla ablukaya alındılar. Polis ile kadınlar arasında çıkan tartışmalarda ise birçok kadın sözlü hakaretin yanı sıra polis tarafından tartaklandı. SES Diyarbakır Şube Eş Başkanı Gönül Adıbelli ile polis arasında çıkan tartışmada ise polis Adıbelli'ye hakaret etti. Açıklamaya izin verilmemesinin ardından kadınlar, Eğitim Sen 1 No.lu şubede açıklama yaptı.

'GEÇMİŞTEKİ ACILARIN YAŞANMAMASI İÇİN'

Diyarbakır Eğitim Sen 1 No.lu şubede yapılan açıklamada Dicle Amed Kadın Platformu Sözcüsü Selma Yusma, Leyla Güven’in başlattığı süresiz dönüşümsüz açlık grevinin 76. gününde ve kritik bir aşamada olduğunu belirtti. Her geçen gün cezaevlerinde açlık grevine başlayanların sayısının arttığını vurgulayan Yusma, “Tecridin kaldırılmaması, herhangi bir çözümün geliştirilmemesi durumunda, geçmişte hapishanelerde acı tecrübelerini yaşadığımız gibi geri dönüşü mümkün olmayan hasarlarla karşı karşıya kalmamız mümkündür” dedi.

‘TEKMELEYEREK GÖZALTINA ALDILAR’

Yusma, Dicle Amed Kadın Platformu olarak Leyla Güven’in durumuna dikkat çekmek için Diyarbakır E Tipi Cezaevine yaptıkları yürüyüşte polislerce darp ve hakaret edilerek gözaltına alındıklarını söyledi. Yusma, “Barışçıl bir amaçla orada olduğumuzu, şiddet içerikli bir etkinliğimizin olmadığını söylememize rağmen, herhangi bir uyarıda bulunulmadan güvenlik güçleri üzerimize çullanarak, yaka paça tutup yerlerde sürükleyerek, saçlarımızdan çekerek, bileklerimizi bükerek, tekmeleyerek, darbederek gözaltına aldı. Hepimizin kadın oluşuna, orantısız gücün kullanımının yasak olmasına rağmen, erkek polisler tarafından müdahaleye uğradık” dedi.

‘DOKTOR DARP RAPORU VERMEDİ’

Sözlü ve fiziki şiddetin gözaltına alındıktan sonra da devam ettiğini belirten Yusma, doktor tarafından kendilerine darp raporu verilmediğini vurguladı. Yusma, “Müdahale bu haliyle kalmamış gözaltı aracında, hastane kapısında sağlık muayenesi için araçta beklerken, kadın polisler aşağılayıcı hakaretler ve dayakla, saç çekmeyle, yumruklamayla işkencelerine devam etmiştir. Aldığı darbeler sonucu gözlerinden kan gelen, yüzünde belirgin kızarıklıklar olan kadın arkadaşımıza askeri hastane doktoru 'Darp var mı?' diye sormuş, arkadaşımızın 'Belli olmuyor mu' diye cevap vermesi üzerine 'Ben mi size eyleme gidin dedim, ben mi sizi gözaltına aldım! diyerek cevap vermiştir. Bu doktor darbedildiğini inkar edemeyecek durumda olan kadın arkadaşımız dışında diğer arkadaşlarımıza darp raporu vermeyi reddederek hekimlik mesleğinin gereğini yerine getirmeyip şiddete uğramış kadınlara düşman gibi davranmıştır” dedi.

‘HUKUKİ MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ’

Yusma, kendilerine yapılan hukuksuz uygulamaların takipçisi olacaklarını belirterek, “Bu şiddet anları TEM'de kamera görüntülerinde mevcuttur. Görevlerini kötüye kullananlar hakkında suç duyusunda bulunacağımızı buradan bildiriyoruz” dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)