İŞKUR Genel Müdürü: İşsizlikte büyük mesafeler katettik

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Sivas’ta ‘İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı’na katıldı.

DHA'da yer alan habere göre, Valilik Ahmet Muammer Bey Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya, 2018 yılında istihdama yaptıkları katkının yüzde 18 arttığını söyledi.

“Bir ülkenin en önemlisi meselesi işsizlikle mücadeledir. Bu bizim ülkemiz için de böyle” diyen Uzunkaya, Türkiye’nin işsizlikte çok büyük mesafeler katettiğini iddia etti.

Cafer Uzunkaya, 2018 yılında yüzde 18 artışla 1 milyon 247 bin 108 kişinin istihdamına aracılık yaptıklarını söyledi.

TÜİK'e göre Ocak 2018 işsizlik oranı yüzde 10,8 iken bu rakam Ekim 2018'e gelindiğinde yüzde 11,6 olarak gerçekleşti. (HABER MERKEZİ)