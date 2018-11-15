Ä°ÅŸsizlik oranÄ± yÃ¼zde 11,1'e yÃ¼kseldi

AÄŸustos ayÄ± iÅŸsizlik oranÄ± yÃ¼zde 11.1 olarak aÃ§Ä±klandÄ±. Ä°ÅŸsizler ordusuna 266 bin yeni insanÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

TÜÄ°K verilerine göre aÄŸustos ayÄ± iÅŸsizlik oranÄ± yüzde 11,1 olarak açÄ±klandÄ±. Resmi rakamlara göre iÅŸsizlik oranÄ±ndaki artÄ±ÅŸ yüzde 0,5 olurken iÅŸsiz sayÄ±sÄ±na 265 bin kiÅŸi daha eklendi ve bu sayÄ± 3 milyon 670 kiÅŸi oldu. Genç nüfusta iÅŸsizlik oranÄ±nÄ±n ise yüzde 20,8 olduÄŸu bildirildi.

2018 AÄžUSTOS AYI Ä°ÅžGÜCÜ Ä°STATÄ°STÄ°KLERÄ°

Türkiye Ä°statistik Kurumu (TÜÄ°K) 2018 yÄ±lÄ± AÄŸustos ayÄ± Ä°ÅŸgücü Ä°statistikleri verisini açÄ±kladÄ±.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarÄ± yaÅŸtakilerde iÅŸsiz sayÄ±sÄ± 2018 yÄ±lÄ± AÄŸustos döneminde geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre 266 bin kiÅŸi artarak 3 milyon 670 bin kiÅŸi oldu. Ä°ÅŸsizlik oranÄ± 0,5 puanlÄ±k artÄ±ÅŸ ile yüzde 11,1 seviyesinde gerçekleÅŸti. AynÄ± dönemde tarÄ±m dÄ±ÅŸÄ± iÅŸsizlik oranÄ± 0,4 puanlÄ±k artÄ±ÅŸ ile yüzde 13,2 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaÅŸ) iÅŸsizlik oranÄ± 0,2 puanlÄ±k artÄ±ÅŸ ile yüzde 20,8 olurken,15-64 yaÅŸ grubunda bu oran 0,6 puanlÄ±k artÄ±ÅŸ ile yüzde 11,4 olarak gerçekleÅŸti.

Ä°STÄ°HDAM ORANI

Ä°stihdam edilenlerin sayÄ±sÄ± 2018 yÄ±lÄ± AÄŸustos döneminde, bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre 490 bin kiÅŸi artarak 29 milyon 318 bin kiÅŸi, istihdam oranÄ± ise 0,3 puanlÄ±k artÄ±ÅŸ ile yüzde 48,3 oldu.

Bu dönemde, tarÄ±m sektöründe çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ± 256 bin kiÅŸi azalÄ±rken, tarÄ±m dÄ±ÅŸÄ± sektörlerde çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ± 745 bin kiÅŸi arttÄ±. Ä°stihdam edilenlerin yüzde 19,4’ü tarÄ±m, yüzde 19,5’i sanayi, yüzde 7,1’i inÅŸaat, yüzde 54’ü ise hizmet sektöründe yer aldÄ±. Önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemi ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda tarÄ±m sektörünün istihdam edilenler içindeki payÄ± 1,3 puan, inÅŸaat sektörünün payÄ± 0,8 puan azalÄ±rken, sanayi sektörünün payÄ± 0,6 puan, hizmet sektörünün payÄ± 1,4 puan arttÄ±.

Ä°ÅžGÜCÜNE KATILIM ORANI

Ä°ÅŸgücü 2018 yÄ±lÄ± AÄŸustos döneminde bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre 756 bin kiÅŸi artarak 32 milyon 989 bin kiÅŸi, iÅŸgücüne katÄ±lma oranÄ± ise 0,6 puan artarak yüzde 54,3 olarak gerçekleÅŸti. AynÄ± dönemler için yapÄ±lan kÄ±yaslamalara göre; erkeklerde iÅŸgücüne katÄ±lma oranÄ± 0,6 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla yüzde 74,1, kadÄ±nlarda da 0,6 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla yüzde 34,9 olarak gerçekleÅŸti.

KAYIT DIÅžI ÇALIÅžAN ORANI

AÄŸustos 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluÅŸuna baÄŸlÄ± olmadan çalÄ±ÅŸanlarÄ±n oranÄ±, bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre 1,1 puan azalarak yüzde 34 olarak gerçekleÅŸti. TarÄ±m dÄ±ÅŸÄ± sektörde kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ±n oranÄ± ise bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre 0,1 puan azalarak yüzde 22,1 oldu.

KAMU Ä°STÄ°HDAMI

Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n derlediÄŸi verilere göre, 2018 yÄ±lÄ± III. döneminde toplam kamu istihdamÄ± 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± dönemine göre yüzde 20,2 oranÄ±nda artarak 4 milyon 296 bin kiÅŸi oldu. Bu artÄ±ÅŸta, daha önce kamu istihdamÄ±nda yer almayan taÅŸeronlarÄ±n kamu çalÄ±ÅŸanÄ± statüsüne (sürekli iÅŸçi) geçmesi etkili oldu.

MEVSÄ°M ETKÄ°SÄ°NDEN ARINDIRILMIÅž Ä°STÄ°HDAM ORANI

Mevsim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ istihdam bir önceki döneme göre 151 bin kiÅŸi artarak 28 milyon 891 bin kiÅŸi olarak tahmin edildi. Ä°stihdam oranÄ± 0,2 puan artarak yüzde 47,6 oldu.

Mevsim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ iÅŸsiz sayÄ±sÄ± bir önceki döneme göre 57 bin kiÅŸi artarak 3 milyon 627 bin kiÅŸi olarak gerçekleÅŸti. Ä°ÅŸsizlik oranÄ± 0,2 puan artarak yüzde 11,2 oldu.

Mevsim etkisinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ iÅŸgücüne katÄ±lma oranÄ± 0,3 puan artarak yüzde 53,5 olarak gerçekleÅŸti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayÄ±sÄ±, sanayi sektöründe 27 bin, inÅŸaat sektöründe 4 bin, hizmet sektöründe 156 bin kiÅŸi artarken, tarÄ±m sektöründe 36 bin kiÅŸi azaldÄ±. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

GERÇEK Ä°ÅžSÄ°Z SAYISI 6,4 MÄ°LYONA YAKLAÅžTI

Standart iÅŸsizlik hesaplamasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda alternatif ve gerçek bir iÅŸsizlik hesaplama yöntemi olarak kabul edilen geniÅŸ tanÄ±mlÄ± iÅŸsiz sayÄ±sÄ± DÄ°SK-AR tarafÄ±ndan AÄŸustos 2018 için 6,3 milyon olarak hesaplandÄ±. ÇalÄ±ÅŸmayan nüfusun 1 milyon 648 binini iÅŸ aramayÄ±p çalÄ±ÅŸmaya hazÄ±r olanlar oluÅŸturdu. Ä°ÅŸ aramayÄ±p çalÄ±ÅŸmaya hazÄ±r olanlarÄ±n 1 milyon 158 bini kadÄ±nlardan oluÅŸuyor.

DÄ°SK-AR, Ä°ÅžKUR Ekim 2018 verilerini de açÄ±kladÄ±. Ä°ÅžKUR verileri,TÜÄ°K iÅŸgücü istatistiklerine göre iÅŸsizlikte yükseliÅŸin eÄŸilimini daha net ortaya koymakta. Ä°ÅžKUR’a göre kayÄ±tlÄ± iÅŸsiz sayÄ±sÄ± son iki ayda 500 bin, son bir yÄ±lda ise 604 bin arttÄ±. KayÄ±tlÄ± iÅŸsizler içinde kadÄ±nlar son bir yÄ±lda 387 bin artarak erkeklerin önüne geçti.

‘Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°KTE TEÅžVÄ°K VE DESTEKLER BEKLENENÄ° VERMÄ°YOR’

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aykut ErdoÄŸdu, TÜÄ°K’in açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± iÅŸsizlik rakamlarÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede, iÅŸsizlik oranÄ±nÄ±n son 18 ayÄ±n en yüksek oranÄ±na yükseldiÄŸini, iÅŸgücü istatistiklerinin AKP’nin çÄ±rak ve stajyer istihdamÄ±nÄ± artÄ±rmaya dönük programÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyduÄŸunu kaydederek ÅŸunlarÄ± söyledi: “Maliyetlerinin bir kÄ±smÄ±nÄ± üstlenerek iÅŸverenlerin daha fazla iÅŸçi istihdam etmesini hedefleyen kampanyalar da, 2018 Ocak-Eylül döneminde iÅŸsizlik sigortasÄ± giderlerinin yüzde 44,6’sÄ± iÅŸverenlere yönelik teÅŸvik ve destek ödemelerine aktarÄ±lmasÄ±na raÄŸmen, ülke krize sürüklendiÄŸi için isteneni vermiyor. Bugün 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin sonrasÄ±ndaki ekonomik çöküÅŸle ortaya çÄ±kan iÅŸsizlik oranlarÄ±na geri dönüldü. AKP sadece OHAL’i süreklileÅŸtirmemiÅŸ aynÄ± zamanda iÅŸsizlik ve sefaleti de sürekli kÄ±ldÄ±. TarÄ±m dÄ±ÅŸÄ± iÅŸsizlik oranÄ± 24 Haziran seçilerinden bu yana 1,1 puan arttÄ± ve yüzde 13,2’ye yükseldi. Son iki ayda iÅŸsiz kalan yurttaÅŸ sayÄ±sÄ± 1 milyon 730 bin. Üretimi önceleyen bir planlama ve teÅŸvik politikasÄ± yaÅŸama geçirilmediÄŸi müddetçe iÅŸsizlik sorununun üstesinden gelinmesi mümkün deÄŸil.” (HABER MERKEZÄ°)

Meclis Ã§atÄ±sÄ±nda iÅŸsizlik isyanÄ±!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 KasÄ±m 2018 15:38

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