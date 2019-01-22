Yönetmen Medet Dilek belgesel filmi nedeniyle ifade verdi

Belgesel yönetmeni Medet Dilek, Koçgiri İsyanı’nı işlediği “Taş Düğmeler” isimli belgeseli nedeniyle ifadeye çağrıldı. Filmin 20 Ekim 2018 tarihli İzmir gösterimi sonrası Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı tarafından “Atatürk’e hakaret” iddiasıyla suç duyurusunda bulunulması üzerine Dilek, Ankara Adliyesi Talimat Bürosu’nda ifade verdi.

Evrensel'e konuşan Dilek, “Sinemayı, sanatı baskılarla, ifade almalarla, sansürle ve dayanaksız suç duyurularıyla biçimlendirme ve engelleme politikalarını insanlığa karşı işlenmiş suçlar kategorisine koymalıyız. Çünkü hem sinema hem de sanat insanlığı besler. Film, belgesel izleme kültürü olmayan ve filmin içeriğini anlamadan, zorlama ile suç duyurusunda bulunulacak bir öğe bulmaya kanalize olmuş görevli memurların durumu kasıtlıdır. Filmin içeriğinde Atatürk’e hakaret söz konusu değildir. ‘Taş Düğmeler’ tarihin bir sayfasında yaşanmış derin insanlık travmasına, dramına odaklanmış bir filmdir” dedi. (Ankara/EVRENSEL)