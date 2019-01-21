21 Ocak 2019 23:48Son Düzenlenme Tarihi: 21 Ocak 2019 23:57
Jinnews muhabirleri Canözer ve Elyakut serbest bırakıldı
Diyarbakır'da akşam saatlerinde gözaltına alınan Jinnews muhabirleri Beritan Canözer ve Beritan Elyakut, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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Fotoğraf: MA
Diyarbakır’da akşam saatlerinde gözaltına alınan Jinnews muhabirleri Beritan Canözer ve Beritan Elyakut ile beraberlerindeki Hevidar Ödüngit ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Diyarbakır’ın Batıkent semtindeki Avedik Park’ta oturan Jinnews muhabirleri Beritan Canözer ve Beritan Elyakut ile yanlarında bulunan Hevidar Ödüngit akşam saatlerinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Sağlık kontrollerinin ardından TEM Şube’ye götürülen gazeteciler ve Ödüngit, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. (Diyarbakır/MA)
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