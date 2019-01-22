Dev-Yapı-İş Başkanı Özgür Karabulut, Evrensel e-gazete abonesi oldu

Dev-Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut, Evrensel’e dayanışma ziyareti gerçekleştirdi ve Evrensel e-gazeteye abone oldu. Evrensel'in yayın hayatına başladığı günden beri işçilerin, emekçilerin sesi, inşaat işçilerinin sesi olduğunu belirten Karabulut, “Tüm işçileri de abone olmaya, kendi sesimize, soluğumuza sahip çıkmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

İstanbul 3. havalimanında kötü çalışma koşullarını protesto eden işçilerle birlikte tutuklandıktan sonra ilk duruşmada tahliye edilen Dev-Yapı-İş Genel Başkanı Özgür Karabulut Evrensel gazetesini ziyaret etti. Dayanışma ziyareti sonrası Evrensel e-gazeteye abone olan Karabulut şunları söyledi: İlk yayın hayatına başladığı günden beri işçilerin, emekçilerin sesi, soluğu olan Evrensel gazetesi biz inşaat işçilerinin de sesi oldu. Her gönderdiğimiz haberi yayınlarına, sayfalarına taşıdı, diğer milyonlarca işçiye ulaştırdı. Hep bizim yanımızdaydı Evrensel gazetesi. Ben de bu süreçte Evrensel gazetesine bir nebze destek olmak adına abone oldum. Tüm işçileri de abone olmaya, kendi sesimize, soluğumuza sahip çıkmaya davet ediyorum. Size sahip çıkanlara, sizin sesiniz olanlara siz de ses olun, destek olun. (MEDYA SERVİSİ)