Tahliye olan Ã–zgÃ¼r Karabulut: Hak arayan iÅŸÃ§iden Ã¶Ã§ almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor

Ä°stanbul HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±ndaki insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± koÅŸullara isyan ettiÄŸi için tutuklanan iÅŸçi ve sendikacÄ±lar tahliye edildi. Ancak adli kontrol uygulamasÄ± kapsamÄ±nda haftada bir karakola imza atma ve yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± da getirildi. Tahliye edilenler arasÄ±nda yer alan DÄ°SK’e baÄŸlÄ± Dev YapÄ±-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Özgür Karabulut, tahliye sonrasÄ± getirilen ÅŸartlarÄ±n inÅŸaat iÅŸçileri için iÅŸsizlik anlamÄ±na geldiÄŸini belirterek “Böylece hak arayan iÅŸçilerden öç almaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ancak ne yaparlarsa yapsÄ±nlar iÅŸçiler artÄ±k köle deÄŸiliz” dedi.

Tahliyesinin ardÄ±ndan gazetemize konuÅŸan Özgür Karabulut, 14 Eylül’de binlerce iÅŸçinin katÄ±lÄ±mÄ±yla yaÅŸanan isyanÄ±n servis sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±ndan baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak o ana kadar yaÅŸanan tüm sorunlara tepki olarak yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ä°ÅŸçilerin tüm insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± uygulamalara ve kuralsÄ±zlÄ±klara öfkesini dÄ±ÅŸa vurduÄŸunu anlatan Karabulut, devam etti: “Ä°ÅŸçiler karÅŸÄ±sÄ±nda inÅŸaat yetkililerini bulmak isterken, devletin kolluk kuvvetlerini buldu. SonrasÄ±nda da gaz bombasÄ± ve TOMA’larla iÅŸçilerin kendi evi dediÄŸi koÄŸuÅŸlar basÄ±ldÄ±. 12 Eylül darbesinde görülen bir ÅŸekilde askeri operasyon yapÄ±ldÄ± ve tutuklamalar yapÄ±ldÄ±. Bizim tespit ettiÄŸimiz, 600’ü karakolda olmak üzere 2 bin 700 iÅŸçi gözaltÄ±ndan geçti. Tutuklamalar oldu.”

NE YAPARSANIZ YAPIN

Tutuklamalarla sadece havalimanÄ± iÅŸçilerine deÄŸil, inÅŸaat sektöründe çalÄ±ÅŸan 2 milyon iÅŸçiye “Hak ararsanÄ±z siz de tutuklanÄ±rsÄ±nÄ±z” mesajÄ± verildiÄŸini anlatan Karabulut, “HavalimanÄ±nda kimlik kontrolleri ve baÅŸlarÄ±na jandarma koyarak iÅŸçileri susturmak isterler. Ama tutuklamalarÄ±n üzerinden 2 hafta sonra bu kez yine sorunlar Ä±slÄ±klarla protesto edildi. Yine tutuklamalar oldu. Ama ne yaparsanÄ±z yapÄ±n bir ÅŸekilde tepki ortaya çÄ±kÄ±yor ve bu koÅŸullarda bu tepkinin çÄ±kmasÄ± da normaldir” diye konuÅŸtu.

Ä°KTÄ°DARIN DÄ°LÄ°YLE SATAÅžTILAR

TutuklamalarÄ±n keyfi olduÄŸunu, AÄ°HM kararlarÄ±na ve mevcut yasalara aykÄ±rÄ± olduÄŸunu vurgulayan Karabulut, ÅŸunlarÄ± söyledi: “YargÄ±landÄ±k ve tutuklandÄ±k. 3 aya yakÄ±n bir süre tutuklu kaldÄ±k. Ben tek baÅŸÄ±ma tecritteydim. DiÄŸer arkadaÅŸlar arasÄ±nda da tek baÅŸÄ±na, ikili üçlü kalanlar oldu. AynÄ± davadaki arkadaÅŸlar yan yana getirilmedi. Adli tutuklularÄ±n arasÄ±nda kalanlardan taciz edilenler oldu. DüÅŸünün adam uyuÅŸturucu satmÄ±ÅŸ, tacizden hÄ±rsÄ±zlÄ±ktan ceza almÄ±ÅŸ bizim arkadaÅŸÄ±mÄ±za siz vatan hainisiniz, teröristsiniz diyor. Ä°ktidarÄ±n diliyle sataÅŸtÄ±lar arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za.”

Ä°ÅŸçilerin direniÅŸi ve toplumsal baskÄ± sonucu hÄ±zlÄ± bir yargÄ±lanma süreci yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tahliye edildiklerini dile getiren Karabulut, “Bozuk saat bile günde iki kere doÄŸruyu gösterir denebilir ama tahliye için getirilen adli kontrol ÅŸartÄ± ve yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± inÅŸaat iÅŸçilerini açlÄ±ÄŸa mahkum etmek demektir. Ben imza vereceÄŸim diye ÅŸantiye kampÄ±ndan izin alÄ±p karakola gideceksin, buna hangi patron izin verir. Åžantiyecilerin ömrü 3 ay. Bir ÅŸantiyeden öbürüne gidiyorsun. Bir gün Ä°stanbul, sonra Van ardÄ±ndan gözünü Adana’da açÄ±yorsun. Adli kontrol öç alma, hak arayandan hesap sorma meselesidir. Madem patrona baÅŸkaldÄ±rdÄ±nÄ±z iÅŸsiz kalÄ±n demektir. Yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± da öyle. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z taÅŸeron firmalar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla 2-3 aylÄ±k bazen bir yÄ±llÄ±k Katar’da ya da Cezayir’de iÅŸ bulabiliyor. Bu yasakla, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda iÅŸ bulma imkanÄ± da elinden alÄ±nmÄ±ÅŸ oluyor” diye konuÅŸtu.

Bu yasaklara itiraz edeceklerini ifade eden Karabulut, iÅŸçilerin mücadelesinin devam edeceÄŸini, sendika olarak da bu mücadeleyi yürütmenin görevleri olduÄŸunu kaydetti. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

3. HavalimanÄ± iÅŸÃ§ileri iÃ§in tahliye kararÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 AralÄ±k 2018 18:20

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