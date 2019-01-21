IMF: Türkiye beklenenden daha fazla yavaşlayacak

IMF, global ekonomi için 2019 ve 2020 tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Küresel büyüme beklentilerini düşürdü. IMF, "Ocak 2019 Dünya Ekonomik Görünüm Güncellemesi: Zayıflayan Bir Global Büyüme" başlıklı raporunda, Türkiye ekonomisindeki yavaşlamanın öngörülenden fazla olacağı belirtildi.

Raporda 2019 ve 2020 için global GSYH büyüme tahminlerini sırasıyla 0,2 ve 0,1 puan indirerek yüzde 3,5 ve 3,6 olarak belirledi.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre IMF aşağı yönlü revizyonun nedenlerini Almanya'da uygulamaya konan yeni otomobil yakıt emisyon standartlarına, İtalya'da finansal risklerinin iç talep üzerinde baskı yaratmasına ve Türkiye ekonomisinde daralmanın öngörülenden daha derin olacağını gösteren projeksiyonlara bağladı.

Raporda Türkiye ile ilgili, "Politika sıkılaştırmaya ve dış finansman şartlarındaki düzelmelere rağmen Türkiye ekonomisinin 2019'da öngörülenden daha fazla yavaşlayacağını ve 2020'de daha yavaş toparlanacağını tahmin ediyoruz" görüşüne yer verildi.

Ticari gerilimlerde tırmanma dışında, risk algılarını daha da kötüleştirebilecek ve negatif büyümeye sebep olabilecek tetikleyiciler bulunduğunu belirten IMF, "Bu potansiyel tetikleyiciler, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız ayrılması ve Çin'de öngörülenden daha büyük bir yavaşlamayı içeriyor" dedi.

TÜRKİYE GERİYE DÜŞECEK

AKP hükümeti ‘2023 hedefleri’ doğrultusunda, 2023 yılında ‘En büyük 10 ekonomi arasında yer alma’ hedefi koymuştu. Ancak IMF'nin ekim ayında açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin 2018'de 19. sıraya, 2023'te ise 18. sıraya düşeceği belirtilmişti. (HABER MERKEZİ)

IMF: Türkiye 2023’te ekonomide 18'inciliğe gerileyecek