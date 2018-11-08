Moody's: TÃ¼rkiye ekonomisi 2019 ortasÄ±na kadar daralacak

Kredi derecelendirme kuruluÅŸu Moody's, 'TÃ¼rkiye ekonomisinin 2019 ortasÄ±na kadar her Ã§eyrekte daralmasÄ±nÄ± bekliyoruz' aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.

Kredi derecelendirme kuruluÅŸu Moody's Investors Service (Moody's YatÄ±rÄ±m Servisi) tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan “Küresel Makro Görünüm: 2019-2020" raporunda, Türkiye ekonomisinin 2019 yÄ±lÄ± ortasÄ±na kadar her çeyrekte daralmasÄ± beklendiÄŸi ifade edildi.

'VERGÄ° Ä°NDÄ°RÄ°MÄ° TÜKETÄ°MDE SAÄžLAYACAÄžI ARTIÅž GEÇÄ°CÄ°'

Türkiye ekonomisinin kur krizinin ardÄ±ndan 3. çeyrekte hÄ±zlÄ± ÅŸekilde yavaÅŸlamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtilen raporda "Çift haneli enflasyon, borçlanma maliyetlerinde yüksek artÄ±ÅŸ ve yavaÅŸlaÅŸan banka kredileri, büyük olasÄ±lÄ±kla hanehalkÄ± satÄ±n alma gücü, özel sektör tüketimi ve yatÄ±rmlar üzerinde baskÄ± yaratÄ±yor, yurt içi özel sektör talebinde aÄŸÄ±r bir daralmaya neden oluyor" deÄŸerlendirmesi yapÄ±ldÄ±.

AçÄ±klanan vergi indirimlerinin tüketimde geçici bir artÄ±ÅŸ saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ±n ifade edildiÄŸi raporda, çok yüksek olan faiz oranlarÄ±nÄ±n otomobil, beyaz eÅŸya gibi pahalÄ± ürünler için borçlanmayÄ± engelleyeceÄŸi ve yavaÅŸlatacaÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

'TÜRKÄ°YE EKONOMÄ°SÄ° 2019'DA YÜZDE 2 DARALACAK'

"Türkiye ekonomisinin 2019 ortasÄ±na kadar her çeyrekte daralmasÄ±nÄ± bekliyoruz" ifadeleri kullanÄ±lan raporda, Türkiye ekonomisinin 2018 yÄ±lÄ±nda yalnÄ±zca yüzde 1,5 büyüyeceÄŸi ve 2019'da yüzde 2,0 daralacaÄŸÄ± tahinlerine yer verildi. Raporda yüksek enflasyon ve kredilerde beklenen yavaÅŸlamanÄ±n büyümeyi engelleyeceÄŸi vurgulandÄ±.

'ENFLASYONDAKÄ° YÜKSELÄ°Åž SÜRECEK'

YÄ±l baÅŸÄ±nda yüzde 10 civarÄ±nda olan ve ekim ayÄ±nda yüzde 23,5'e yükselen enflasyonun önümüzdeki birkaç ay yükselmeye devam edeceÄŸini tahmin eden Moody's, 2020 yÄ±lÄ± boyunca enflasyonun çift hanelerde kalmaya devam etmesini beklediklerini de ifade etti. Moody's Türkiye'de enflasyonun 2018 sonunda yüzde 27,0, 2019'da yüzde 18,0 ve 2020'de yüzde 12,0 olacaÄŸÄ±nÄ± tahmin etti.

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'ÇÄ°N VE ABD ARASINDAKÄ° TÄ°CARÄ° SÜRTÜÅžME BÄ°R SÜRE DAHA DEVAM EDECEK'

Kredi derecelendirme kuruluÅŸu, Türkiye ve Arjantin ekonomilerinin küçülmesiyle Çin'in yavaÅŸlamasÄ±nÄ±n 2019'da G-20 geliÅŸen piyasalar büyümesini aÅŸaÄŸÄ± çekmesini bekliyor.

Raporda ayrÄ±ca, ticaret savaÅŸlarÄ±nÄ±n sadece ABD ve Çin deÄŸil, Japonya, Güney Kore ve Almanya gibi açÄ±k ekonomileri de etkileyeceÄŸi kaydedildi. Moody's, Çin ve ABD arasÄ±nda yaÅŸanan ticari sürtüÅŸmelerin bir süre daha sürmesini bekliyor. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 08 KasÄ±m 2018 10:42

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