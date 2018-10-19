IMF: TÃ¼rkiye 2023â€™te ekonomide 18'inciliÄŸe gerileyecek

UluslararasÄ± Para Fonu (IMF) verilerine gÃ¶re, bÃ¼yÃ¼k ekonomiler sÄ±ralamasÄ±nda 17. sÄ±rada olan TÃ¼rkiye 2018'de 19'a, 2023'te 18'e dÃ¼ÅŸecek.

UluslararasÄ± Para Fonu (IMF) verilerine göre, büyük ekonomiler sÄ±ralamasÄ±nda, 2017’de 851,5 milyar dolarlÄ±k milli geliriyle 17’nci olan Türkiye, 2018’de dolardaki yükseliÅŸ nedeniyle 713,5 milyar dolara inecek, Hollanda ile Suudi Arabistan’a geçilip, 19’nculuÄŸa düÅŸecek. Türkiye, 2023 yÄ±lÄ±nda ise 18.'liÄŸe gerileyecek. AKP hükümeti ‘2023 hedefleri’ doÄŸrultusunda, 2023 yÄ±lÄ±nda ‘En büyük 10 ekonomi arasÄ±nda yer alma’ hedefi koymuÅŸtu.

TL ERÄ°DÄ° SIRALAMA DEÄžÄ°ÅžTÄ°

Dolardaki yükseliÅŸ Türkiye’nin büyük ekonomilerdeki sÄ±ralamasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirdi. GeçmiÅŸ yÄ±llarda satÄ±n alma gücü paritesine göre milli gelir (satÄ±n alma gücü paritesiyle gayri safi yurtiçi hasÄ±la-SGP-GSYH) sÄ±ralamasÄ±nda 16-17’ncilikte yer almasÄ±na karÅŸÄ±n, TL’nin dolar karÅŸÄ±sÄ±nda deÄŸer kaybetmesi nedeniyle dolar bazÄ±nda cari milli gelirde (gayri safi yurtiçi hasÄ±la-GSYH) yeni hesapla 1983 yÄ±lÄ±nda 25’nci sÄ±raya kadar gerilemiÅŸti.

TÜRKÄ°YE GERÄ°YE DÜÅžECEK

Tabii, 2018 Nisan ayÄ±nda baÅŸlayan dolardaki yükseliÅŸ, IMF tahminlerini de deÄŸiÅŸtirdi. IMF, 9 Ekim 2018 tarihinde yenilediÄŸi verilerine göre, büyük ekonomiler sÄ±ralamasÄ±nda, 2017’de 851,5 milyar dolarlÄ±k milli geliriyle 17’nci olan Türkiye, 2018’de dolardaki yükseliÅŸ nedeniyle 713,5 milyar dolara inecek ve Hollanda ile Suudi Arabistan’a geçilecek, 19’nculuÄŸa düÅŸecek. IMF, Türkiye’nin milli gelirinin 2019 yÄ±lÄ±nda 631,2 milyar dolara ineceÄŸini, sÄ±ralamada Ä°sviçre’ye de geçilerek 20’nci sÄ±raya gerileyeceÄŸini tahmin etti. Türkiye, 2021’de Suudi Arabistan ve Ä°sviçre’yi geride bÄ±rakarak 18’nci büyük ekonomi olacak. IMF’e göre, Türkiye, 2020’de 744,1 milyar dolarlÄ±k, 2021’de 850,5 milyar dolarlÄ±k, 2022’de 914,6 milyar dolarlÄ±k bir milli gelire ulaÅŸacak. Türkiye, Cumhuriyetin 100’ncü yÄ±lÄ±nda, 2023’te 958,3 milyar dolarlÄ±k milli gelire yükselecek ve Hollanda’nÄ±n ardÄ±ndan 18’ncilik sÄ±rada yer alacak.

KÄ°ÅžÄ° BAÅžI MÄ°LLÄ° GELÄ°RDE 78. SIRAYA!

2017 verilerine göre 10 bin 537 dolarlÄ±k kiÅŸi baÅŸÄ±na milli gelirle 68’nci olan Türkiye, dolardaki yükseliÅŸ nedeniyle dolar bazÄ±nda 2018’de 8 bin 716 dolarlÄ±k kiÅŸi baÅŸÄ±na milli gelire inecek ve sÄ±ralamada 78’nci sÄ±raya düÅŸecek. IMF tahminlerine göre, Türkiye’nin kiÅŸi baÅŸÄ±na milli geliri 2019 yÄ±lÄ±nda 7 bin 615 dolara geriledikten sonra yeniden yükseliÅŸe geçecek ve 2023’de 11 bin 26 dolara ulaÅŸacak. Türkiye, bu milli gelirle sÄ±ralamada 78’nci olacak. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 Ekim 2018 14:52

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