Barış Akademisyenine 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi

"Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisine imza attığı gerekçesiyle “terör örgütü propagandası” iddiasıyla yargılanan akademisyen M.A.'ya “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan ceza verildi. Oy çokluğuyla verilen kararla M.A.'ya 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, M.A. ve avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan M.A.'nın avukatları, “Müvekkilin metne imza atması tamamen ifade özgürlüğü hakkını kullanmasıdır. Bundan dolayı cezalandırılmasının istenmesi ifade özgürlüğünün ihlalidir” diyerek beraat kararı verilmesini talep etti.

Akademisyen M.A. da, “Bir suç işlemedim, beraatımı talep ediyorum” dedi.

‘METİN USTALIKLA HAZIRLANDI’

Mahkeme heyetinin kararında, “Örgütün amacının tehlikeye düştüğü bir ortamda, örgütün yeniden moral kazanması, yurt içinde ve uluslararası alanda destek sağlayıp suç işleme iradesini kuvvetlendirerek eylemlerine devam etmesi, diğer yandan devletin operasyonlara son vererek örgütün amacına ulaşmasına engel bir durumun kalmaması için söz konusu metnin ustalıkla hazırlandı” ifadeleri yer aldı.

Üye hakimlerden biri ise M.A.'nın “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan cezalandırılması gerektiğini ileri sürerek çoğunluğun görüşüne katılmadığını belirterek karara şerh düştü. (İstanbul/DHA)