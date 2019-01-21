AİHM, Mahmut Alınak davasında Türkiye’yi mahkum etti

Kars Belediyesi’ne başvurarak Musa Anter, Deniz Gezmiş, Vedat Aydın, Kemal Akbulut ve Oruç Korkmaz’ın adlarının caddelere verilmesini talep ettiği için Kars Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 50 gün hapis cezası verilen Siyasetçi Mahmut Alınak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yaptığı başvuruda Türkiye’yi tazminata mahkum ettirdi.

MA'nın haberine göre AİHM, Alınak’ın ifadelerini “Düşünce ve ifade hürriyeti” kapsamında olduğuna karar vererek Türkiye’yi 3 bin 200 avro tazminatta mahkum etti. AİHM’in kısa süre önce Türkiye’yi 3 bin 200 avro tazminatla mahkum ettiğini hatırlatan Alınak, “Üzüntüm şudur ki, bu para devleti yöneten kalantorların cebinden çıkmayacak, emekçi halkın ekmeğinden kesilecek. Ben bu nedenle paranın tek kuruşuna dokunmadan köyümde uzun yıllardır hayalim olan bir kütüphane ve müzenin inşaatı için harcayacağım” dedi. (HABER MERKEZİ)