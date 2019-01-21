Antalya’da AKP üyesi 300 kişi İYİ Partiye katıldı

Antalya’da 300 AKP üyesi, partiden istifa ederek İYİ Partiye geçti. AKP’den istifa ederek İyi Partiye katılanlar adına konuşmaya yapan Yusuf Öztürk, partilerine katılan 300 kişinin İYİ Partiye inandığı için cesurlar hareketine omuz verdiklerini kaydetti. Aydın şöyle konuştu:

“Biz milletimize inandık, onların adaletli muhakemeyi gördükçe daha coşku ve inançla doluyoruz. Başarmak için gece gündüz çalışarak milletimize hizmet vermek için söz veriyoruz. Çünkü bu insanlar iktidar partisinden istifa ederek aramıza katıldılar.”

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal da yaptığı konuşmada, İYİ Partinin sağlıklı doğmuş ve sağlıklı büyüyen bir parti olduğu görüşünü dile getirerek, “İyilik çemberini genişletmek için aramıza katılan yeni üyelerimize hoş geldin derken, politik çalışmalarımızda önümüzü açan sayın il başkanıma çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

ADAY GÖSTERİLMEYİNCE MHP’DEN İSTİFA ETTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Ordu’nun Cumhur İttifakı adaylarını açıklamasının ardından MHP’den bir istifa haberi daha geldi.

Yeniçağ’da yer alan habere göre, MHP tarafından, Ulubey Belediye Başkanı olarak açıklanan Alparslan Çalışkan, Cumhur İttifakı’nın İsa Türkcan’ı aday göstermesi nedeniyle partisinden istifa ettiğini, seçimlere bağımsız olarak gireceğini söyledi. 2014 yerel seçimlerinde 7 bin 406 oy ile AKP, Ulubey’de birinci parti olarak çıkmıştı. CHP 5 bin 243 oy ile 2’inci, MHP ise 2 bin 310 oy alarak 3’üncü olmuştu. (HABER MERKEZİ)